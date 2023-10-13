市場已見升息 只是並非來自Fed

另一次升息正在悄悄影響經濟，但這次不是來自聯準會。

最近美國公債殖利率的飆升引發市場一系列焦慮情緒，從對股市暴跌到對政府債務利息支付激增的擔憂。

但政策制訂者也將殖利率上升視為減緩經濟成長的一種方式，而無需再麻煩開會討論升息。

實際上，殖利率上升可以完成央行的工作：發揮升息的作用，而不需要真的升息。

這並不是最近唯一一次的幽靈升息。3 月時，聯準會主席鮑爾就曾指出，銀行倒閉和相關的動盪實質上相當於另一次升息。

長期國債殖利率對家庭和企業有直接影響。它們影響房貸、車貸和承擔其他類型債務的成本。因此，提高殖利率會產生緊縮效應，進而減緩經濟活動。

雖然本周已見回落，但 10 年期公債殖利率已升至 2007 年的水準，自 9 月聯準會會議以來上漲約 30 個基點。

聯準會副主席傑佛遜本周指出殖利率上升及其影響，並承諾「在評估未來政策路徑時，將繼續謹記債券殖利率上升導致的金融狀況收緊」。

他表示，聯準會正處於風險管理特別敏感的時期，必須在過於寬鬆和過於緊縮的雙重風險之間取得平衡。

其他聯準會官員也紛紛對債市走向發表看法，表現得像事不關己。

聯準會理事沃勒表示：「我們只是密切關注這一點，然後我們將看到這些較高的利率如何影響我們正在努力採取的政策。」

但與聯準會之前的升息一樣，通膨上升或其他不利的觀察結果可能會迫使央行採取行動。如果殖利率下滑，其緊縮效應就會減弱，使聯準會更需要實施真正的升息，而不是依賴替代方案。

所有這一切都有一個循環邏輯，這意味著它可以瞬間轉變。

正如明尼亞波利斯 Fed 行長卡什卡利本周說過的，債券殖利率上升可能意味著聯準會的工作量減少。但如果這些殖利率因為市場對聯準會的預期變化而上升，那麼聯準會可能必須貫徹這些預期以維持高殖利率。

他說：「我很難明確地說，因為殖利率上升了，我們就不必升息。」「我目前還沒有頭緒。」

目前，由於一些聯準會官員認為緊縮行動的重點應該從將政策利率提高到多高，轉向至將政策利率維持在限制性水平多久，最新數據可能更支持「讓債券市場代工」的觀點。

即使下個月升息的可能性有所下降，但這可能是因為升息已經出現；只是不是來自聯準會。