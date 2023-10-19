委內瑞拉同意舉行大選後 美國宣布放寬部分石油制裁

在委內瑞拉政府與反對派同意於明年推動民主選舉後，拜登政府周三 (18 日) 晚間宣布放寬對委內瑞拉石油和天然氣產業的部分制裁。

美國財政部周三頒布新的通用許可，暫時允許委內瑞拉在不受限制的情況下，繼續生產、銷售並出口石油和天然氣，為期六個月，並授權企業和委內瑞拉國營礦業公司 Minerven 進行交易。

財政部同時取消對部分委內瑞拉主權債、國營石油公司 PDVSA 債券以及股票的次級市場交易禁令，但未取消初級市場的交易禁令。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 樂見委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 在選舉上所做出的讓步，但也表示，白宮已要求委內瑞拉政府在 11 月底之前，解除對部分反對派候選人競選公職的禁令，並釋放政治犯和遭到錯誤拘留的美國公民。

一位國務院高級官員警告，除非馬杜洛採取上述行動，否則美方將恢復制裁措施。

委內瑞拉政府和反對派周二 (17 日) 達成協議，同意為 2024 年舉行總統大選提供保障，但本次協議未包含解除對部分反對派候選人競選公職的禁令，其中包含在反對派初選中獲勝的反對派領袖馬查多 (Maria Corina Machado)。

為了緩解烏克蘭戰爭、石油輸出國家組織及產油盟國 (OPEC+) 減產，以及最近以色列和哈瑪斯衝突所導致的高油價，美國正在尋找解方，盼能促進全球石油供應流動。

不過石油專家表示，在委內瑞拉石油業嚴重缺乏投資的情況下，就算放寬制裁促進委內瑞拉石油出口，也很難填補產出缺口，對全球油價的影響也只是暫時性的。

截稿前，布蘭特原油期貨價格下跌 0.55%，報每桶 91 美元，西德州中質原油期貨跌近 0.4%，至每桶 86.94 美元。