ASML估今年營收年增近3成 明年營運保守看

全球半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 今 (18) 日發佈第三季財報與全年展望，預期今年營收年增率接近 30%，符合原先預期，不過，由於客戶仍存在不確定性，因此保守預計 2024 年營收約與今年相近。

ASML 第三季銷售淨額為 67 億歐元，淨收入為 19 億歐元，毛利率為 51.9%，訂單金額為 26 億歐元，其中 5 億歐元為 EUV。

ASML 也公布第四季財測，預估銷售淨額約 67-71 億歐元之間，毛利率約 50-51%，全年淨銷售額成長率可望逼近 30%。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，第三季營收 67 億歐元，落在先前預期的中點，毛利率為 51.9%，高於預期，主要歸功於 DUV 產品組合，以及部分一次性成本效應。

Peter Wennink 坦言，目前半導體產業正經歷週期底部，客戶預期今年年底可望開始反轉向上，但由於客戶仍不確定產業需求復甦的力道與速度，因此預計 2024 年將是過渡的一年，根據目前觀點，明年營收將與 2023 年相近，並為 2025 年顯著成長做好準備。

股票回購計劃近況、發放股息計劃方面，ASML 普通股每股 1.45 歐元的期中股息將於 2023 年 11 月 10 日發放。根據目前 2022 - 2025 年的股票回購計劃，ASML 在第三季回購價值約 1 億歐元的股份。