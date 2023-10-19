〈財報〉Netflix Q3獲利高於預期 訂閱人數大增 盤後飆逾12%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周三 (18 日) 盤後公布第三季財報，因打擊寄生戶的行動以及廣告版訂閱方案雙管齊下，驅動訂閱人數大幅增長，激勵盤後股價漲逾 12%。

根據 Street Account 的估計，Netflix 第三季全球訂閱人數增加 876 萬人，遠高於華爾街預期的 549 萬人，且為 2020 年第二季以來的最大單季新增訂閱人數紀錄，當時因新冠疫情與限制住居等措施，讓當季新增訂閱人數達 1010 萬人。

Netflix 周三交易時間收低 2.68%，盤後激漲 12.47%，報每股 389.35 美元，今年迄今約上漲 17%。

第四季財測 vs. 華爾街共識

EPS：2.15 美元

營收：年增 11% 至 86.9 億美元 vs. 87.7 億美元

Netflix 預期第四季營收年增約 11% 至 86.9 億美元，但低於華爾街預期的 87.7 億美元，第四季新增訂閱人數估計則與第三季表現相似。

另外，Netflix 警告，由於近幾個月美元走強，其會員人數 70% 來自美國以外地區，因此第四季營收匯損約 2 億美元。

Netflix 目前預估 2023 年全年營業利潤率將在 20%，為先前預測範圍 18% 至 20% 的上限，並估計 2024 年全年營業利潤率應為 22% % 至 23%。

第三季 (9/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：3.73 美元 vs. 3.49 美元 (LSEG 查訪共識)

營收：年增 7.8% 至 85.4 億美元 vs. 85.4 億美元 (LSEG 查訪共識)

全球付費訂閱用戶淨增： 876 萬人 vs. 549 萬人 (LSEG 查訪共識)

全球付費訂閱用戶總人數：年增率 10.8%，達 2.4715 億人 vs. 2.4388 億人 (Street Account 查訪共識)

自由現金流：18.88 億美元 (一年前同期為 4.72 億美元)

Netflix 表示，其廣告版訂閱人數較上季增加近 70%，但並未透露該等級會員的訂閱人數占比。

此最新業績證實 Netflix 仍是產業霸主，其主導地位體現在其定價能力上，Netflix 也可藉漲價來提高獲利能力並應對更高的生產成本。

Netflix 維持美國廣告版訂閱方案月費 6.99 美元，但基本方案和高級方案將自周三起漲價，此後基本方案月費 11.99 美元 (原為 9.99 美元)、高級方案月費 22.99 美元 (原為 19.99 美元)，標準方案則仍為每月 15.49 美元。

好萊塢罷工協調進展

Netflix 與電影和電視製片人聯盟 (AMPTP) 其他成員已同意根據串流媒體受歡迎程度提高工資和獎金福利，AMPTP 尚未完成與知名演員的談判，但預料新合約敲定後，內容產製成本將上升。

共同執行長 Ted Sarandos 表示，稱 Netflix 花很多時間與美國演員工會 (SAG-AFTRA) 合作，其進展本來非常樂觀，但在最後一次會議 (11 日) 上，SAG-AFTRA 提出要對每一個訂閱戶徵收費用，而非對營收整體徵收一筆費用，這難以接受，雙方意願差距甚大，談話已不再朝正面方向發展。

Sarandos 指出，Netflix 和 AMPTP 的其他成員仍致力於與 SAG-AFTRA 員達成協議，但目前尚不清楚談判何時繼續，談判已陷入僵局約一周。SAG-AFTRA 的代表沒有立即回應媒體置評請求。

另外，針對股東對高層薪酬模式的擔憂，Netflix 表示 2024 年將進行實質性改變至更傳統的模式，薪酬仍將基於績效。