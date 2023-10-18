台郡擬溢價29% 公開收購宏觀最多3成股權

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (18) 日晚間召開重大訊息說明會，宣布董事會通過以每股 170 元、溢價 29.28% 公開收購取得無線射頻晶片廠上櫃的宏觀微電子 (6568-TW) 股權，最高將投入 15.68 億元取約 30% 股權。

台郡財務長熊雅士表示，此次公開收購期間為 10 月 20 日至 11 月 16 日止，預定最高收購數量為 922 萬 1976 股 (約 30% 股權)，最低收購數量為 307 萬 3992 股 (約 10% 股權)，若收購股數達最低收購股數，本次公開收購即為成就。本次收購股權資金來源爲台郡自有資金。

熊雅士指出，台郡本次公開收購取得宏觀微電子普通股股權目的，為提供市場完整模組化的全方位解決方案及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並藉此展開傳輸技術整合布局。

同時，中長期而言，熊雅士指出，台郡希望透過此次合作，發揮雙方公司全球客戶網路及營運服務據點資源，擴展核心業務，縮短產品商品化時程，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。

熊雅士表示，台郡長期致力於軟板 (FPC) 設計、開發、 製造及銷售，為軟式印刷電路板世界排名前五大。台郡核心競爭力為訊號傳輸技術之領航者，近期更深耕開發無線傳輸模組、光波導（NeuroCircuit）、無線供電系統（Wire-free Power Technology） 等創新技術，應用領域包含通訊產品、人工智慧物聯網產品及智能車用產品。

台郡指出，宏觀微電子則為無線射頻晶片設計的全球領導廠商，專注穩健立足於 Tuner TV 通訊晶片，並積極開發高速光通訊晶片、車用領域之無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片，產品應用包含人工智慧物聯網（AIoT）、 光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等。宏觀近年持續投入研發資源拓展新產品線，並維持穩定營收。

宏觀微電子今天收盤價爲 137.5 元，較昨日下跌 4 元，成交量放大爲 2724 張，爲 2022 年 12 月 9 日以來最大量。