〈財報〉交易收入優於預期 摩根士丹利上季獲利超標

摩根士丹利 (MS-US) 第 3 季業績因交易收入優於預期，獲利超出預期。

該公司財報與 LSEG 預期比較如下：

●每股獲利 1.38 美元，高於預期的 1.28 美元

●營收 132.7 億美元，高於預期的 132.3 億美元

這家總部位於紐約的銀行在財報聲明中表示，獲利較去年同期下降 9% 至 24.1 億美元，合每股 1.35 美元。營收成長 2% 達 132.7 億美元，基本符合預期。

摩根士丹利的交易業務抵消了該公司其他部門的損失。該行的債券交易創造了 19.5 億美元的收入，比 StreetAccount 預期高出約 2 億美元，而股票交易的收入為 25.1 億美元，比預期高出 1 億美元。

但該行最重要的財富管理部門只產生 64 億美元收入，比預期的 66.3 億美元低了 2 億多美元，因為該部門的薪資成本上升。

投資銀行業務本季再次下滑，營收 9.38 億美元，低於預期的 11.1 億美元，因為該行在合併和 IPO 上市方面表現疲軟。該行的投資管理部門營收 13.4 億美元，基本上符合預期。

摩根士丹利股價在周三盤前交易下跌 2.9%。

自 2010 年以來，在執行長戈爾曼 (James Gorman) 領導下，摩根士丹利成功避免了一些競爭對手所經歷的動盪。像是高盛 (GS-US) 由於進軍零售銀行業務執行不力，花旗集團 (C-US) 也在努力提升股價 =; 摩根士丹利的主要問題是執行長的穩定繼任問題。

今年 5 月，戈爾曼宣布計畫在一年內辭職，為他在財富和資產管理領域進行大規模收購的成功任期畫上句號。他當時表示，摩根士丹利董事會已將繼任者的搜尋範圍縮小到 3 名內部高階主管。