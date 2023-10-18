美國9月單戶住宅新屋開工率大幅反彈

美國單戶住宅建設在 9 月大幅反彈，原因是二手房短缺，對新建建築的需求增加，但近 23 年新高的房貸利率可能會減緩這種動能。

美國商務部周三 (18 日) 表示，占住宅建設大部分的單戶住宅開工量上月成長 3.2%，經季節性調整後的年率為 96.3 萬套。8 月數據經過修訂，開工率下降至 93.3 萬套，而不是先前報告的 94.1 萬套。

根據抵押貸款金融機構 Freddie Mac 的數據，最熱門的 30 年期固定房貸利率 9 月飆升，當月最後一周平均利率達 7.31%，為 2000 年底以來的最高水平。房貸利率與指標 10 年期公債殖利率同步上升，後者已飆升至 16 年來的高點，部分反映出經濟的韌性。

周二 (17 日) 的調查顯示，單戶住宅建商信心在 10 月連續第三個月惡化，全國住宅建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數跌至 9 個月低點。建商普遍回報買家流量偏低。

9 月 5 套以上住房計畫開工量飆升 17.1% 達 38.3 萬套。由於建築商獲得信貸的機會減少以及在建多戶住房存量過多，進一步的收益可能會受到限制。

9 月新屋開工總量成長 7.0% 達 135.8 萬套。經濟學家預計開工量將反彈至 138 萬套。

9 月未來建造單戶住宅的許可證增加 1.8%，達到 96.5 萬套。

住宅投資已連續 9 季萎縮，這是自房市泡沫破裂、引發 2008 年全球金融危機和大衰退以來最長的收縮期。