鴻準推進生醫佈局 接獲二類醫材代工訂單

鴻準 (2354-TW) 持續推進生醫事業，投資長洪偉仁今 (18) 日表示，已接獲二類醫材代工訂單，並爭取打入 Tier 1 國際醫材大廠供應鏈，預計一年內會有成果。

鴻準與永齡基金會規劃設立的 H.Spectrum + 國際加速器，2022 年選出 10 家生醫企業，今年已邁入第二年；此次除徵選出「國內組」、「國際組」新創團隊外，特別增設「創意組」，鼓勵有出色提案或獨到想法的醫師及醫事專業人員報名。

過去 H.Spectrum + 已成功培育超過 200 組新創團隊，囊括 400 位醫師、工程師、設計師等跨領域的生醫人才；今年從 183 家團隊中選出包括生醫生技、醫材設備、預防醫學、精準檢測、AIOT 智慧醫療等面向 13 組具產業創新力高度展潛力的團隊，及 3 組具有獨特創意的醫事人才進入最後總決賽。

本次 Demo Day 國內組由藥祇生醫、國際組由來自美國的 APMTD 獲得鴻準投資暨合作意向書。鴻準董事長呂軍甫表示，希望藉由鴻準的國內外資源加持，讓獲選團隊產品能早日符合市場需求，進行量產，為更多需要治療的病患找到最佳解決方案。

呂軍甫表示，生技產業除產品力要強之外，國際銷售力、製造力更缺一不可，鴻準去年起加入，與永齡基金會共同合作 H.Spectrum + 國際加速器，希望藉由扶植具有產品力的優秀生技新創團隊，將產品銷往全世界。

投資長洪偉仁表示，去年選出合作的美商宇心生醫、瑞愛生醫、上頂醫學影像三組團隊中，鴻準不論是正式投資或是協助團隊找到產品的關鍵零組件，使其得以順利量產，都助其加速導入並擴大市場。