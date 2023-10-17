高盛、嬌生、美國銀行、聯合航空今晚發布季報!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 40 分)

■道瓊指數：下跌 -81，跌幅 -0.24% 至 34053。

■那斯達克 100 指數：下跌 -39，跌幅 -0.26% 至 15250.50。

■標普 500 指數：下跌 -10.75，跌幅 -0.24% 至 4390.25。

【今日總經數據】今晚總經聚焦 9 月零售銷售及工業生產數據，目前市場預期零售銷售月增率將降至 0.3%，工業生產月增率將降至 0%。另外，聯準會亞特蘭大分行總裁 Harker 表示，看到勞動市場趨於均衡，認為小企業獲利變得很困難，因而必須穩定利率，讓小企業安然度過困難。

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今日發布季報的標普 500 成分股如下：

二、美股盤前關注重點

1. 美眾議院議長今晚舉行首次選舉：彭博報導，美國共和黨提名的眾議院議長人選 Jim Jordan 在昨日受訪時表示，將於美國時間今日中午舉辦議長投票，並表示以爭取黨內三位國防鷹派議員的支持，但仍需民主黨全力支持或部分議員棄權，否則若反對票超過 4 票，議長選舉將落空。

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2. 蘋果 iPhone 15 追加屏幕訂單，市場傳今推出新 iPad：昨日市場傳出蘋果 (AAPL.US) 新款 iPhone 15 在中國區的銷量低於前一代，導致昨日下跌 -0.07%，近期據韓媒報導，蘋果公司追加 500 萬片 iPhone 15 Pro 機型的 OLED 面板，預期年底還會再追加 200 萬片。

另外據爆料達人 Majin Bu 和外媒《CultofMac》報導，蘋果將於今日推出新的 iPad 產品，包含入門款 iPad 11、升級 M2 晶片的 10.9 吋 iPad Air 6 以及搭載 A16 晶片的 iPad mini 7 。

3. . 愛立信示警「電信業不確定性將持續到 2024」：愛立信 (ERIC.US) 今日表示，由於北美 5G 設備需求下降，第三季收入將下降，預期此將影響行動網路業務的不確定性到 2024 年。愛立信財務長 Carl Mellander 表示，不會具體提供 2024 年的財務指引，主因沒辦法確定市場復甦的時間。由於電信客戶調整庫存以及新設備推出的速度較慢，北美網路銷售額較去年下降 60%，其中愛立信的銷售額佔 23%，先前為 48%。

4. 嘉信理財 Q3 季報好壞參半，股價上漲 4.66%：嘉信理財 (SCHW.US) 昨日公布 Q3 季報，季度營收為 46.1 億美元，YOY -16.2%，符合市場預期，非 GAAP EPS 為 0.77 美元，高於市場預期的 0.74 美元。

財報細項方面，資產管理和管理費用為 12.2 億美元，高於去年同期的 10.5 億美元。銀行存款帳戶餘額為 995 億美元，上季度為 1027 億美元，去年同期為 1396 億美元。同時，貨幣市場基金資產為 4363 億美元，較去年同期為 2111 億美元增加。總支出 (不含利息) 為 32.2 億美元，高於上季度的 29.7 億美元，也高於去年同期的 28.2 億美元。

嘉信理財首席財務長 Peter Crawford 表示，資金外流問題開始緩解，且接近全面現金增長，使核心盈利能力更加清晰。展望未來，嘉信理財預期淨利差將於 2024 年反彈並在 2025 年底接近 3%。預期 2023 年全年營收將年減 8%~9%，市場預期為 - 7.9%。 (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)