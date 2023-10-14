〈貴金屬盤後〉以巴衝突加劇 金價周漲5%重返1900美元 3月以來最強單周

在中東最新危機推波助瀾下，黃金期貨周五 (13 日) 跳漲逾 3%，收復 1900 美元整數關卡，本周共計上漲 5.2%，一口氣大漲約 100 美元，為戲劇化的一周劃下句點。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 58.50 美元或 3.1%，報每盎司 1941.50 美元。

黃金期貨本周上漲 5.2%，是 3 月以來最佳單周表現。

黃金現貨價上漲 58.55 美元或 3.2%，報每盎司 1928.42 美元，是 3 月 17 日以來最大單日漲幅。黃金現貨上周五盤中最低曾跌到 1810.10 美元，再下跌約 10 美元就會跌破 1800 美元整數關卡。

黃金現貨價本周上漲 5%，也是 3 月以來最大周漲幅。

以色列周四晚間警告，加薩走廊超過 110 萬平民需在 24 小時內撤離，顯示以色列準備對加薩展開大規模地面攻擊。

Kitco.com 分析師 Neils Christensen 說：「中東地區日漸混亂的局勢，持續點燃對黃金的避險需求，也對市場上的空頭派施加壓力。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「假如地緣政治局勢更加晦澀，金價今年可望挺進 2000 美元。我們已經從 1800 多美元漲到 1900 多美元，2000 美元並不遠。」

值得注意的是，儘管美元指數 (DXY) 連漲兩天、重啟過去三個月以來的連漲氣勢，黃金漲勢仍未卻步。黃金以美元計價，因此當美元升值，通常代表海外買家的成本提高，不利於金價。

美國周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 增幅升溫，主因是房租和汽油價格攀高，但核心通膨是降溫的。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說，先不論中東衝突，雖然周四的美國通膨數據意外火熱，但目前市場仍預期聯準會 (Fed)11 月不會再度升息，這是另一個拉抬金價的因素。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 Fed 11 月按兵不動的機率約為 69%。