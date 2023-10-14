〈台積運動會〉受地緣政治影響 張忠謀：台積電未來挑戰與競爭會更多

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(14)日舉辦 2023 年運動會，創辦人張忠謀表示，別的公司會利用地緣政治趨勢，台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，面臨的挑戰將更多，英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 就常說，「非與台積電競爭不可」。

台積電上次舉辦運動會是在 2019 年，因疫情而停辦 3 年，今年疫情趨緩而恢復舉辦，張忠謀也偕同夫人張淑芬共同參與，受到現場員工熱烈歡迎。

台積電運動會司儀以「邀請貴賓」介紹張忠謀致詞，張忠謀一上台便說，「我不是貴賓，是自己人」，並說每年台積電運動會都是他一年中最愉快、最興奮的一天。

對於自己之所以那麼喜歡台積電每年的運動會，張忠謀解釋，第一，可鼓勵大家經常運動，他以自己為例，24-50 碎時完全沒有運動習慣，50 歲時突然驚覺，再不運動將不利身體健康，50 歲後，每周至少運動三天，最近 10-20 年甚至每天運動，沒有健康，什麼都不能做。

第二，運動會代表運動員精神，贏了不驕傲，輸了不要太失望；第三，運動會傳達台積人合作的價值。

張忠謀 2019 年參加運動會時，美中科技戰火開始延燒，他當時致詞時示警，世界局勢變化大，不再平靜，台積電將成地緣策略家的兵家必爭之地。張忠謀今日也提及當時的預言，並說，「過去 4 年 (的情勢) 證實了我的話」。

張忠謀並說，台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，全球化、至少在半導體的全球化已經沒有了，自由貿易也沒有了，最重要的是國家安全，每個國家都在擔心國安，而台積電是大家都需要的公司。

張忠謀也認為，競爭也有供需問題，別的公司會利用地緣政治趨勢，因此台積電未來的挑戰，會跟過去幾年相當、甚至更多。

張忠謀舉例，如美國本土晶圓代工廠，會利用本地優勢，與台積電競爭，尤其是英特爾，英特爾的執行長 Pat Gelsinger 常常提到，「非與台積電競爭不可」。