〈台積運動會〉劉德音：赴美日建廠跨出舒適圈 學習曲線是必經道路

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(14)日舉辦 2023 年運動會，董事長劉德音也提及，在美國與日本建廠讓台積電跨出舒適圈，他並說，台積電是全球企業，面對不同地區風土民情差異，這些學習曲線是必經道路。

劉德音說，1993 年至今，除了 921 地震、新冠肺炎疫情影響外，已連續舉辦 26 屆運動會，很高興隨著疫情趨緩，終於可以延續這項台積電活動，讓大家齊聚一堂，在運動場上團結合作、彼此切磋，發揮勝不驕、敗不餒的精神，也是所有台積人生活的態度。

劉德音並說，這也是第一次包括中國、美國、日本、歐洲同事，首度透過影片或連線參與，隨著公司全球拓展，參加的人數與地區一年比一年多，這樣的變化也提醒我們，台積電是全球企業，基地在台灣，但共事的人遍布全球，必須用包容的心態，看到他人長處，才能立足台灣、放眼世界。

劉德音表示，回顧過去一年，台積電面對種種挑戰，即便面臨逆風，仍有一些進展，3 奈米進入大量生產，2 奈米也依照進度順利發展，預估將在新竹、高雄兩個廠區生產，而全球研發中心的啟用，也為未來科技發展開創無限可能。

海外佈局方面，劉德音說，在美國和日本建廠，帶領台積電走出舒適圈，而面對不同地區風土民情差異，這些學習曲線是必經道路。

劉德音認為，身處引領全人類科技發展的半導體產業，探索未知是台積電的 DNA，釋放創新是我們的目的，面對未來應該勇敢發掘更多機會，勉勵所有台積同仁，正面看待成長過程，並勇敢面對新的嘗試，相信愈戰愈勇的特質，將讓台積電突破種種挑戰，翱翔在高空中。

