專家：要實現2%通膨率並不容易 要經濟衰退才有助降溫

GlobalData TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 表示，美國通膨並不會神奇地降至 2%，需要出現經濟衰退才能有助於通膨降溫。

法國興業銀行董事長 Lorenzo Bini Smaghi 也在近日受訪時表示，美國通膨率要在完全就業的背景下降溫是很困難的。另外，Bright MLS 首席經濟學家 Lisa Sturtevant 也說道，9 月份強勁的就業報告以及 3.7% 的通膨率，很有可能促使聯準會在今年年底前再度宣布升息。

去年，隨著新冠疫情後主要經濟體的通膨失控，聯準會展開一系列升息，自 2022 年 3 月起將聯邦基金利率目標範圍從 0.25% 至 0.5% 提高 2023 年 7 月升至 22 年高點 5.25-5.5%。

薪資處理公司 ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，由於勞動市場的結構性變化，通膨在美國「永遠會是一個風險」。

Richardson 指出，勞動市場與貨幣政策之間的關係在當前周期中已徹底改變，「我認為連動效應被低估了。一般認為勞動市場或良好的就業情況是落後指標，但就業情況實際上正在推動當前的聯準會政策，因此它不僅僅是朝一個方向發展，兩者之間存在一個連動循環，這些影響可能會放大。」

國際貨幣基金 (IMF) 先前就上調明年全球通膨預期並呼籲各國央行保持緊縮政策，直到物價壓力出現持久緩解。該組織預估，大多數國家到 2025 年，通膨率將保持在各國央行目標水準之上。IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 表示：「在大多數地方，貨幣政策需要保持緊縮，直到通膨持續降至目標水準。」