超越肉類挫近6% 瑞穗：高通膨環境 消費者更不願花錢嘗試植物肉

瑞穗分析師指出，通膨讓雜貨店架上幾乎所有東西都漲價，這恐怕是超越肉類 (Beyond Meat) (BYND-US) 的一大惡兆。

分析師 John Baumgartner 將超越肉類股票評級自「中立」下調至「表現不佳」，並將目標價自 12 美元下調至 5 美元，引起該股周四 (12 日) 下挫 5.88%，收每股 8.32 美元。

超越肉類股價今年迄今已下跌 33%，表現遠遜於大盤， S&P 500 指數同期上漲 13%。

然而，不只是替代肉類公司在通膨環境下受創，植物性飲料製造商的表現也灰頭土臉。Oatly (OTLY-US) 和 SunOpta (STKL-US) 今年迄今股價均重挫 60% 以上。

儘管植物性肉類早期蔚為風潮，但始終難以成為消費主流。

Baumgartner 寫道，在截至 6 月的最新季度中，超越肉類銷售額年減 30% 之多，且 2024 年恐面臨銷售額和獲利進一步疲軟。

超越肉類 2023 年預期營收介於 3.6 億至 3.8 億美元之間，年減 14% 至 9%。Baumgartner 預估營收會落在該財測範圍的低端，且 2024 年還會再下降 1%。

根據 FactSet 調查數據，華爾街共識預期超越肉類明年營收年增 6%，顯見 Baumgartner 的預期相當悲觀。Baumgartner 的股票新目標價反映 Baumgartner 預估的企業價值營收比 3.5。

超越肉類沒有立即回應置評請求。

該分析師說，植物性肉類比傳統牛肉貴約 30% 至 50%，在通膨削減消費者預算的背景下，消費者更不願意花錢嘗鮮。儘管今年初以來的食品通膨趨緩，但截至今年 9 月，自 2021 年初以來，美國食品價格上漲 20%。

根據瑞穗調查，1/3 植物性肉類購買者表示，環境原因是他們購買植物肉的首要驅動因素。Baumgartner 表示，經濟形勢嚴峻時，這種動機的優先考慮順位很容易上升。

此外，根據調查，嘗試過超越肉類的消費者中有 30% 到 45% 不喜歡該產品，而且許多人不打算再嘗試一次，尤其是 Z 世代和千禧世代，幾乎沒人意願再嘗試該產品。

由於植物肉銷量下降，零售商也減少在店內展示該類產品的貨架空間。速食店的銷售也停滯不前。Baumgartner 指出，消費者在速食店只買動物肉而不買植物肉的傾向幾乎沒有改善。

該分析師將美國植物性肉類 10 年累計銷售額估值自 94 億美元下調至 76 億美元，意味市占率自先前估計的 3% 下降至 2.5%。

但超越肉類也有利多消息，其成本管理或將迎來轉機，因該公司 2022 年裁員 19%，最新季度營運費用較去年同期縮減 1/3，淨損自 9700 萬美元下降至 5350 萬美元。