女股神：AI反通膨能力超過任何利率變化帶來的影響

享有「女股神」稱號的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 週四 (12 日) 表示，人工智慧 (AI) 是不可忽視的反通膨力量，並有助於提高企業生產力。

伍德表示，如今看到的一些最有力的通縮趨勢，事實上是 AI 導致。此外，AI 培訓成本每年逐步減少 70%。AI 有望帶來生產力提高之一，且高度反通膨。

伍德也說，該公司專注在機器人、能源儲存、AI、區塊鏈技術等領域，並看到了指數級的成長，同時她也注意到這些創新技術之間的整合，隨著這樣的整合和促進持續，將有望見到出乎意料的超級指數級的增長，將超越任何利率變化所帶來的影響。

「創新可以解決問題，尤其是 AI。創新帶來的通縮力量將促使利率得以下降，將有利於經濟成長。」伍德說。

伍德曾被問及，現在投資 AI 股是否太晚了時，伍德表示，並不會，任何擁有「自有數據、自身業務領域專業知識以及 AI 專業知識」的公司都可以利用 AI 來提高競爭力。

她以 Twilio(TWLO-US) 為例表示，雲端通訊平台每年在消費者和企業之間進行的互動超過 1 兆次，而且這個數字還在不停增長。

輝達 (NVDA-US) 的本益比約為 25 倍，而 Twilio 的本益比要低得多，只有 2.5 倍。 她強調， Twilio 相對較低的估值是一個投資機會，並指出該公司正在轉向現金獲利的狀態，並且，隨著將更多 AI 技術融入業務中，利潤率有望上升。

伍德也提及了 UiPath(PATH-US) 的案例，她表示 UiPath 在利用 AI 優化業務工作流程方面具有巨大潛力，並且可以將全球知識工作者的開支削減多達 50%。

伍德，雖然 AI 的初步整合可能會導致不同產業出現裁員，但最終也將會創造出現在無法想像的其他新就業機會。