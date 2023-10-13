克魯曼主張抗通膨之戰已打完 其他專家不這麼想

諾貝爾經濟學獎得主、紐約時報專欄作家克魯曼 (Paul Krugman) 周四 (12 日) 宣告抗通膨之戰已經打完，但其他經濟學家卻說，「沒這麼快」。

美國周四公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 意外加速攀升之際，克魯曼卻在 X 平台發文說：「通膨戰已經打完。我們贏了，用很小的代價。」

這則貼文很快就引發討論，包括曾在 2020 年選戰擔任前總統川普媒體溝通主任的 Tim Murtaugh 在內都很快指出，克魯曼用的是不計食品、住所和二手車的消費者通膨指標。如果不計這些項目，通膨數據就算不是很好，看起來還可以，然而如果計入這些項目，很明顯可以看出通膨這一仗還沒打完。

甚至有人批評克魯曼根本脫離現實。曾任國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家的布蘭查德 (Oliver Blanchard)，把克魯曼的觀點與前總統小布希在伊拉克戰爭時，登上林肯號宣示「任務完成」一事相比擬。

根據美國勞工部周四公布的資料，9 月 CPI 年升 3.7%，雖然已從 2022 年 6 月的 9.1% 高峰下滑不少，但距離聯準會 (Fed)2% 目標還很遠。美國上回通膨率低於 2%，得回溯到 2021 年 2 月。

如果看三個月升幅，9 月為止的核心 CPI 三個月升幅為 3.1%，從 8 月的 2.4% 回升，值得警惕。

相較於克魯曼，Fed 官員態度謹慎得多。根據周四公布的 9 月會議紀錄，決策官員認為，雖然過去幾個月以來的通膨數據趨緩，但大多數官員仍把通膨再度回升視為可能發生的風險。