合庫銀服務品質獲肯定 勇奪「2023財訊金融獎-本國銀行客戶推薦優質獎」

《財訊》「2023 財訊金融獎」獲獎名單揭曉，合庫銀行榮獲「本國銀行客戶推薦優質獎」，贏得消費者高度肯定。合庫銀行秉持「以客為尊、顧客為上」的精神，自 2020 年起連續三年榮獲金管會評為公平待客表現績優銀行，更於 2023 年 3 月領先公股同業，拔得頭籌取得英國標準協會 (BSI)ISO 10002 客訴品質管理認證，藉由導入國際標準，檢討及預防客訴案件產生，有效提升服務品質。

為落實政府推動普惠金融政策，作為全國據點居冠、分行數多達 270 家之銀行，合庫發揮領頭羊之精神，在低人口密集度或經濟弱勢地區共設置 19 家分行據點及 72 台 ATM，使當地民眾享有與其他地區相同之金融服務，並於全國各地廣設 1194 台 ATM，充分提供廣大民眾快速、便捷取得全天候之金融友善服務。

合庫銀行長期積極關注客戶需求並主動配合政府紓困政策，截至 2023 年 9 月底所辦理之政府及自辦紓困貸款，其核貸戶數及金額均領先公股同業。另於 2023 年 8 月上線的「合庫速速貸」線上信用貸款服務，最快 30 分鐘即可核貸入帳，以客戶優質體驗為核心，力求以有溫度的服務感動客戶，不分線上線下全面提供客戶急需取得資金之管道；同時也全面更新分行端末系統，以提高臨櫃作業效率，縮短客戶等待時間，帶給客戶最佳的服務體驗。

合庫銀行強調，未來也將持續精進服務品質、提高實體分行服務深度、強化作業系統效能及數位金融服務內容，以讓客戶享有更優質的金融服務。



