合庫搶高資產客戶 外幣結構金融債5天募資逾4500萬美元

合庫金 (5880-TW) 子公司合庫銀高資產業務再創佳績，9 月推出的外幣結構型金融債，發行 5 天就募得 4585 萬美元，高資產客戶逼近 1200 戶，資產管理規模上看 1500 億元。

銀行比拚高資產財富管理，合庫銀上半年首次募集銷售 4685 萬美元，今年二次募集金額皆創業界最高，銀行趁勝追擊，針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求，設計兩檔連結利率區間的外幣結構型金融債券。

根據合庫銀規劃，兩檔金融債分別為 2 年期及 5 年期，首年採固定配息，次年起依連結標的採區間計息，兩檔皆為美元計價，到期 100% 美元保本，在通膨降溫及升息趨緩預期下，提供客戶作為資產布局配置選擇。

合庫銀在 2021 年 5 月取得高資產業務執照後，隨即於 7 月初領先公股行庫第一家成立專責單位「私人銀行部」，並緊接著在 11 月中正式開業，積極展現推動私人銀行業務決心，與「財富管理部」攜手共同服務廣大客戶群。

合庫銀行開辦高資產業務已近二年，將運用多年深耕財富管理市場的紮實經驗，發展適合台灣高資產客群的理財服務，開發國際級私銀商品，獨創主題式境外結構型商品模組，並將財管 2.0 結合信託 2.0 規劃服務，打造一站式整合平台，滿足高資產客群在個人、家族及事業等不同面向的需求。