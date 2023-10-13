2%通膨目標不易達成 經濟學家：衰退是必要代價

美國周四 (12 日) 公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，原因可歸咎於服務和住房成本。有經濟學家認為，若聯準會 (Fed) 始終未能在這兩個部分取得進展，短期內實現通膨目標的可能性將微乎其微，想要讓通膨回到目標水準，必須讓經濟陷入衰退。

與去年夏天幾乎萬物齊漲的情況相比，除了服務和住房成本以外，許多 CPI 組成項目價格，在 9 月均有明顯放緩跡象。理論上來說， 讓通膨接近 Fed 設立的 2% 目標，聽起來沒那麼困難，實際上卻沒有那麼容易。

事實證明，上述兩項組成項目，比起食品、天然氣甚至二手車和新車更具黏性，後面幾項的價格往往具有周期性，容易隨著景氣表現而波動。

GlobalData TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 認為，想要讓通膨降至 2% 目標，可能需要讓經濟陷入衰退。

美國周四公布 9 月 CPI 年增率為 3.7%，增幅同於 8 月，排除波動性較大的能源和食品成本後，核心 CPI 年增 4.1%，雖然兩項數值依舊遠高於 Fed 設立的通膨目標，與去年突破 9% 的高點相比已有明顯進展。

不過，從 CPI 的部分組成項目來看，價格變動的情況卻呈現不平衡的狀態，二手車、醫療保健服務等項目的價格雖有所回落，住房和不含能源的部分服務價格仍持續大幅成長。

進一步深入分析，租金成本也較去年同期成長 7.2%，底下組成項目包含屋主等值租金 (owner`s equivalent rent) 和主要住宅租金 (rent of primary residence)，分別上漲 7.1% 和 7.4%。

若無法在這些問題上取得進展，聯準會在短期內實現目標的可能性將微乎其微。

Blitz 說：「影響 CPI 各項組成、帶動通膨下滑的力量，最終屈服於更強的總體經濟力量，也就是高於趨勢水準的經濟成長和低失業率。最終這種情況將會持續，直到經濟衰退到來。」

從好的方面來看，Blitz 認為即使陷入衰退，程度也只是輕微的，影響時間也不會那麼長，包含高盛在內，許多華爾街經濟學家甚至認為經濟衰退可能不會發生。

高利率雖大幅影響房屋銷售與房貸利率，對於高利率恐阻礙新屋建設、使供應受限的擔憂， 仍導致房價居高不下。

美國多戶型住宅委員會資深研究主任 Christopher Bruen 指出：「長遠來看，這些因素只會導致租金上漲和房價負擔能力惡化。利率上升威脅到就業市場和經濟實力，但兩者尚未完全消化過去的升息行動。」

決策官員希望，當現有房屋租約到期時，締約者能夠以較低的價格重新談判，從而壓低住房通膨，然而，美國銀行 (Bank of America) 美國經濟學家 Stephen Juneau 認為，儘管租金要價通膨 (asking rent inflation) 正在緩解，不斷升高的主要住宅和屋主等值租金價格，卻和這種期望背道而馳。

Juneau 表示：「因此我們必須等待更多數據，看看這是否只是暫時現象，還是當中存在更根本的因素。」