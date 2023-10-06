基本面完全改變 專家：通膨將永遠是美國經濟的一個風險

薪資處理公司 ADP 首席經濟學家理查德森 (Nela Richardson) 表示，由於勞動市場的結構性變化，通膨在美國「永遠會是一個風險」。

去年，隨著新冠疫情後主要經濟體的通膨失控，聯準會展開一系列升息，自 2022 年 3 月起將聯邦基金利率目標範圍從 0.25% 至 0.5% 提高 2023 年 7 月升至 22 年高點 5.25-5.5%。

在此之前，由於全球金融危機後世界各國央行都大力紓困各自經濟，利率 10 年來一直維持在低檔。

理查德森表示，過去 10 年美國經濟成長是由低利率推動的，因為政策制訂者專注於在沒有通膨壓力的情況下消除經濟衰退。

她說：「這是一個建立在非常接近零利率的經濟基礎上，持續 10 年的經濟擴張，這沒什麼問題，因為通貨膨脹率超低。」「但現在通貨膨脹已經覺醒。以人口趨勢而言，勞動力短缺並沒有消失，而且還在好轉；但由於美國人口老化，勞動市場發生了結構性變化，因此這意味著通膨始終是一個風險，它將支撐通膨，因此回到接近零的最低利率將難以支撐經濟。」

她森補充說，美國經濟的「輔助輪已經脫落」，企業和消費者現在都必須「騎正常的自行車」。

即使人們擔心聯準會異常的貨幣政策緊縮會導致經濟衰退，但美國經濟仍然出乎意料地強勁。負責制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在 9 月暫停升息，並大幅提高經濟成長預測，目前預測今年 GDP 將成長 2.1%。

同時，通膨正在回歸聯準會 2% 的目標，而部分經濟學家擔心的勞動市場緊縮加劇通膨壓力的跡象，已經開始減弱。不過與歷史比較相比，失業率仍然相對較低。

ADP 報告顯示，9 月私營就業人數僅增加 8.9 萬人，遠低於《道瓊》普遍預期的 16 萬人，也低於 8 月上修後的 18 萬人。

這與本周初勞工部的報告形成鮮明對比。該報告顯示 8 月職缺數量出人意料地大幅增加，達至春季以來最高水平，扭轉近期的下降趨勢。

雖然就業報告傳統上被視為落後指標，但理查德森指出，勞動市場與貨幣政策之間的關係在當前周期中已徹底改變，「我認為連動效應被低估了。一般認為勞動市場或良好的就業情況是落後指標，但就業情況實際上正在推動當前的聯準會政策，因此它不僅僅是朝一個方向發展，兩者之間存在一個連動循環，這些影響可能會放大。」

她說，「簡單的關係已經不存在。 我們正處於全球經濟的複雜時期，聯準會採取的行動會影響勞動市場，反之亦然。因此，我們不能只是說：『哦，這個落後指標要 6 到 9 個月後，聯準會政策才會在勞動力市場上顯現出來』。其實勞動市場現在正在推動聯準會政策。」