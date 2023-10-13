〈紐約匯市〉美CPI超預期 美元指數勁揚 單日升幅近7個月最大

租金成本意外上漲，使美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 增幅超出預期，聯準會 (Fed) 在一段時間內維持高利率的前景也隨之升溫，美元指數周四 (12 日) 強彈，創下近七個月來最大單日升幅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.86%，至 106.59，單日漲幅是 3 月 15 日以來最大。

美國勞工部報告顯示，不含食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年增率，從 8 月的 4.3% 降至 4.1%，創兩年來最小，但租金成本意外上升，仍在市場掀起波瀾。部分分析人士認為，這意味著 Fed 將通膨壓低至 2% 的目標尚未完全實現。

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Douglas Porter 表示：「這充分表達了近期的觀點，即利率可能在很長一段時間內保持在相當高的水平，直到 Fed 能夠真正戰勝通膨為止。讓通膨率回到 2% 並非易事。」

整體來看，美國上月 CPI 月增 0.4%，其中光住房成本就貢獻了一半以上的增幅，月增 0.6%。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 說：「儘管情況膠著，聯準會仍可能再次升息，最可能的時間是在 12 月。」

美元強彈之際，主要貨幣全面走貶。歐元跌近 0.9% 至 1.0528 美元，止步連六升。日元再度逼近 150 大關，兌美元匯價貶近 0.5%，至 149.8 日元兌 1 美元，處在一周低點。

商品貨幣跌勢慘重，澳幣報 0.6311 美元，紐幣為 0.5924 美元，雙雙重貶 1.6%，加幣也跌 0.7%，至 1.3690 加元兌 1 美元。

麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Wizman 表示：「既然聯準會是根據官方數據來做決定，而非第三方消息來源，這次的數據令人感到有些擔憂。」不過，他不認為 9 月的數據否定了通膨降溫的整體景況，也不認為這會導致聯準會升息。

除了美國 CPI 以外，今日另一項值得關注的是英國的經濟成長數據，繼 7 月大幅滑落後，英國 8 月經濟出現部分復甦，月增 0.2%。

英鎊起初沒有反應，截稿前下跌逾 1% 至 1.2176 美元。

英鎊是今年上半年表現最好的 G10 貨幣，主要可歸功於優於預期經濟數據和頑強的通膨，這令人們預期，英國央行 (BOE) 升息的時間將比其他主要央行還要更長。不過，隨著情況急轉直下，英鎊在 9 月歷經今年來最糟糕的一個月，本月表現則趨穩。

瑞士法郎原本有望創下 2020 年 7 月以來最長連漲紀錄，但在美國公布 CPI 後急劇回落，截稿前貶逾 0.7%，至 0.9072 瑞郎兌 1 美元，止步連六升。

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