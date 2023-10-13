〈美股盤後〉美9月CPI超預期 三大指數盡墨

最新數據顯示聯準會 (Fed) 遠未宣布戰勝通膨，交易員對今年再次升息的押注不斷攀升，美債殖利率揚升，美股主指週四 (12 日) 多收黑，銀行股表現不佳。

數據方面，美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.7%，略高於預期，連續第二個月快速成長，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，為近兩年來最慢增速。

地緣方面，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯 (Hamas) 上週末在以色列發動致命襲擊，以色列死亡人數已上升至 1,300 多人。數十名以色列和外國人質被帶回加薩；以色列表示已確認其中 97 人的身分。加薩當局表示，已有 1,400 多名巴勒斯坦人被殺，6,000 多人受傷。死者中有 10 名巴勒斯坦醫護人員。

伊朗總統萊希呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。美國表示伊朗短期內無法動用在卡達的 60 億美元。聯合國世界糧食計畫署警告，以色列實施全面封鎖後，加薩的關鍵物資供應嚴重不足。

美股週四 (12 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 9 大板塊收黑，材料、公用事業和房地產領跌，資訊科技和能源逆勢收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.12%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.12%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.38%。

道瓊成分股逾半收黑。波音 (BA-US) 下跌 2.43%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.89%；Honeywell (HON-US) 下跌 1.85%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 走高 7.04%；Nike (NKE-US) 漲 0.61%。

費半成分股逾半收高。高通 (QCOM-US) 漲 0.30%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.30%；美光 (MU-US) 跌 0.66%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.98%；AMD (AMD-US) 漲 0.44%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.48%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.46%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.38%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.15%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.12% 至每股 138.97 美元。Google 週四表示，如果 Google 雲端和 Workspace 平台中的產生人工智慧 (AI) 系統的用戶被指控侵害智慧財產權，它將為他們辯護，Google 加入微軟、Adobe 和其他公司的行列，也做出類似的承諾。

高通 (QCOM-US) 上漲 0.30% 至每股 111.46 美元。彭博週四報導，全球最大智慧手機晶片生產商高通將在美國加州裁撤 1,258 名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面。

達美航空 (DAL-US) 收黑 2.31% 至每股 35.15 美元。第三季獲利優於預期，但下調了年營收預期。

亞馬遜 (AMZN-US) 走高 0.38% 至每股 132.33 美元。亞馬遜的下一件大事可能潛伏在昂貴的供應鏈設備中，該設備幫助其電子商務業務成長為產業巨擘。根據 Truist Securities 分析師 Youssef Squali 的說法，亞馬遜往物流服務 (運輸和分送) 擴張，最終可能帶來超過 1,000 億美元的營收。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.51% 至每股 180.71 美元。蘋果正在為 iPad mini 和 iPad Air 未來的 AMOLED 顯示螢幕供應管道進行談判，涉及到三星顯示、 LG 顯示以及其他中國公司 (未具名)。

經濟數據

美國 9 月 CPI 年增率報 3.7%，預期 3.6%，前值 3.7%

美國 9 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 9 月核心 CPI 年增率報 4.1%，預期 4.1%，前值 4.3%

美國 9 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

上周初領失業金人數報 20.9 萬，預期 21 萬，修正後前值 20.9 萬

上周續領失業金人數報 170.2 萬，預期 168 萬，修正後前值 167.2 萬

華爾街分析

Charles Schwab 董事總經理 Richard Flynn 研判：「無論聯準會是否選擇升息，只要通膨難以消滅，我們就不太可能看到利率降至當前水準以下。」

Strategas Research 首席經濟學家 Don Rissmiller 表示：「重點是，聯準會可能會在 11 月暫停升息，儘管這很懸，而且現在考慮降息還為時過早。」

古根漢投資公司美國經濟學家 Matt Bush 表示：「我們預計不會再有升息，我不認為聯準會會認為在 11 月有必要升息。除此之外，我們將在整個第四季看到經濟放緩的跡象，勞動力市場疲軟，這將減輕他們再次升息的壓力。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主