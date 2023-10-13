美股重點新聞摘要2023年10月13日

今日操盤前瞻

中國 9 月 CPI、PPI、貿易收支

美股財報 (10/13 盤前)：摩根大通(JPM)、富國銀行(WFC)、花旗銀行(C) 聯合健康(UNH)

美國 10 月密大消費者信心指數、一年期通膨預期初值

傳高通在美裁員逾 1200 人 應對產品需求低迷局面

彭博周四 (12 日) 報導，全球最大智慧手機晶片生產商高通將在美國加州裁撤 1,258 名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面。閱讀全文...

美國第三季電動車銷量創歷史新高 特斯拉市占卻下滑

市場研究公司考克斯汽車 (Cox Automotive) 周四 (12 日) 公布的一份報告顯示，美國今年第三季電動車銷量首次突破 30 萬輛寫下歷史新高，然而電動車龍頭特斯拉的市占卻下滑至有紀錄以來最低。閱讀全文...

通膨頑強難降！美 9 月 CPI 超預期年升 3.7% 連兩月加速成長

美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 連續第二個月快速成長，主要是受到能源價格飆升推動，另外核心 CPI 增速雖有放慢，但因住房通膨難退仍居高不下，該份報告強化聯準會 (Fed) 維持高利率好抑制通膨的意圖。閱讀全文...

美上周初領失業金人數報 20.9 萬 連續第四周低於 21 萬人

美國勞工部周四 (13 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數與前次修正後人數持平，仍保持在歷史新低水準附近，再次表明美國就業市場在利率上升的情況下依然強勁。閱讀全文...