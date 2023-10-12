中國「國家隊」出手 增持四大行 港股應聲大漲

香港恒生指數與恒生科技指數周四（12 日）早盤均大漲逾 2%，利多是中國「國家隊」中央匯金公司出手，增持工商銀行 (601398-CN) 、農業銀行 (601288-CN) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (00939-HK) 等四大國有銀行 A 股股份，釋出提振市場的信號。

恒生指數周四早盤勁漲 2.04%，恒生科技指數勁揚 2.18%，工商銀行、招商銀行的漲幅均超過 4%。滬指漲 0.74%，深成指漲 0.60%，創業板指漲 0.58%。

中國銀行、農業銀行、工商銀行及建設銀行周三晚間分別發布公告，表示控股股東中央匯金增持 A 股股份，增持數量分別為 3,727 萬股、2,489 萬股、1,838 萬股及 2,761 萬股，增持金額分別為人民幣 0.94 億元、1.36 億元、1.3 億元、1.17 億元。中央匯金並擬在未來六個月內繼續增持。

中信建投證券銀行首席分析師馬鯤鵬指出，四大行是銀行業的基石，對整體景氣具關鍵指向意義。中央匯金增持，並表達未來進一步增持的意向，真金白銀進場，既是對銀行族群的托舉，更是對銀行中特估的高度肯定。

獨立經濟學家、中企資本聯盟主席杜猛則認為，市場形勢不明，不確定性因素增多，但以銀行為代表的藍籌股，一直被視為安全系數最高的避險選項。與此同時，銀行股價格長期被低估，股息率相對較高，這正是「國家隊」買進的直接動力。