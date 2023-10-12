〈紐約匯市〉美債殖利率續降 美元指數持穩 市場聚焦美CPI

美國上月生產者物價指數 (PPI) 未釋出明顯降溫跡象，但市場依舊認為，聯準會 (Fed) 可能已經完成升息。美債殖利率回落之際，美元指數周三 (11 日) 持穩，投資人接下來將目光轉向周四 (12 日) 出爐的消費者物價指數(CPI)。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小幅下跌 0.09%，至 105.72。

外匯市場幾乎沒有對聯準會上月的會議紀錄做出反應。會議紀錄顯示，美國經濟前景的不確定性，讓官員們在討論是否需要進一步升息時，採取較謹慎的立場。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)) 和 Fed 理事 Christopher Waller 認為，近幾個月來，美國公債殖利率上升，已發揮了額外升息的效果，這讓 Fed 再一次升息的急迫性變得沒那麼高。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「鴿子已經衝出籠子，但還沒展翅飛翔。整體而言，會議紀要反映官員們更加擔心美國經濟下行風險，但面對數據帶來的矛盾信號，他們同時表達謙遜態度。」

美元指數盤中觸及兩個月低點 105.55 後，後續走勢變化不大，歐元則一度升至 1.0634，為 9 月 25 日以來最高。

數據顯示，美國 9 月 PPI 月增 0.5%，低於前值，但高於市場預期，年增率為 2.2%，高於前值和預期，未出現明顯降溫跡象。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「即使數據表現火熱，市場仍樂觀看待通膨放緩的過程。」他指出，建材的利潤率影響了本次 PPI 數據。

Moya 並稱，在聯準會官員本周發表穩定的鴿派言論後，市場確實對 Fed 可能完成升息充滿信心。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 和明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 均認為 Fed 無須進一步升息。

近期美元走軟主要源於美債殖利率下滑，在聯準會對未來升息立場較為溫和的情況下，債券價格走高，美債殖利率和價格呈反向走勢。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 4.558%，持續自上周五 (6 日) 創下的 16 年高點回落。投資人正在等待周四 (12 日) 出爐的消費者物價指數(CPI)，以了解未來的利率走勢，同時密切關注以色列和哈瑪斯間的衝突。

英鎊上漲 0.25% 至 1.2311 美元，處在三周高點，歐元則升近 0.2% 至 1.0619 美元。

歐洲央行 (ECB) 一項最新調查顯示，歐元區家庭預期，未來三年通膨率將略高於 ECB 設立的 2% 目標，反映央行打擊通膨的計畫似乎難以讓民眾信服。

荷蘭央行總裁 Klaas Knot 周三表示，在讓通膨回到目標水平方面，歐洲央行已取得重要進展，但還有很長一段路要走，不排除進一步升息的可能性。

截至台灣時間周四 (12 日) 約 6:00 價格: