雷虎首獲邀參與美國軍工展 可投彈式微型無人機亮相獲高度詢問

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 因去年獲准加入美國陸軍協會成為正式會員,今年首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展,除了展示 T-400 中長程無人直升機,獲美軍及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問,並首次在美國展示二款微型無人機,其中,可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機成展會焦點。

由於以巴爆發 50 年來最嚴重衝突,以色列進入戰爭狀態,未來全球各國對無人機的需求受市場矚目,雷虎今日以漲停開出。

雷虎是經濟部評選 9 家軍用商規無人機國家隊中,唯一可參加美國軍工展 (AUSA 2023,Annual Meeting & Exposition Of Association Of The United States Army) 的業者,於展會現場,雷虎獲美軍陸軍特種作戰及訓練單位,以及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問及評價。

雷虎除了展示經濟部通過審議軍民通用計劃 T-400 中長程無人直升機,也首次在美國展示二款微型無人機,除了有獲我國陸軍驗測通過軍用商規 TM-450 微型無人機,偵打一體可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機也亮相。

大黃蜂小型無人機具備可投放手榴彈的功能,成為展會的焦點,雷虎說明,此功能對現代戰爭中的精確打擊重要,可應對複雜的戰場環境。

為因應俄烏戰爭、海峽兩岸緊張情勢,加上去紅色供應鏈趨勢,美軍及歐美盟邦作戰部隊詢問度極高,並表達去紅色供應鏈和 MIT 無人機的重視和讚許,展望未來,雷虎強調,朝全球無人機軍工大廠邁進。