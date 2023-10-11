雷虎首獲邀參與美國軍工展 可投彈式微型無人機亮相獲高度詢問

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 因去年獲准加入美國陸軍協會成為正式會員，今年首次參加在華府舉辦的美國陸軍協會軍工展，除了展示 T-400 中長程無人直升機，獲美軍及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問，並首次在美國展示二款微型無人機，其中，可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機成展會焦點。

由於以巴爆發 50 年來最嚴重衝突，以色列進入戰爭狀態，未來全球各國對無人機的需求受市場矚目，雷虎今日以漲停開出。

雷虎是經濟部評選 9 家軍用商規無人機國家隊中，唯一可參加美國軍工展 (AUSA 2023，Annual Meeting & Exposition Of Association Of The United States Army) 的業者，於展會現場，雷虎獲美軍陸軍特種作戰及訓練單位，以及其歐洲盟邦作戰單位高度詢問及評價。

雷虎除了展示經濟部通過審議軍民通用計劃 T-400 中長程無人直升機，也首次在美國展示二款微型無人機，除了有獲我國陸軍驗測通過軍用商規 TM-450 微型無人機，偵打一體可投彈式 TM-450 Hornet 大黃蜂小型無人機也亮相。

大黃蜂小型無人機具備可投放手榴彈的功能，成為展會的焦點，雷虎說明，此功能對現代戰爭中的精確打擊重要，可應對複雜的戰場環境。

為因應俄烏戰爭、海峽兩岸緊張情勢，加上去紅色供應鏈趨勢，美軍及歐美盟邦作戰部隊詢問度極高，並表達去紅色供應鏈和 MIT 無人機的重視和讚許，展望未來，雷虎強調，朝全球無人機軍工大廠邁進。