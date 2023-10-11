〈台股盤前要聞〉以巴衝突牽動台股、散裝廠營運倒吃甘蔗 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。以色列和巴勒斯坦爆發 50 年來最大衝突，中東地緣政治緊張，不過，在我國慶連假期間，美股未明顯反映，法人認為，大盤應不至於強烈反應，預料難脫區間整理；BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 過去一季來漲幅達 80%，第四季處美洲穀物和澳洲煤礦等出貨旺季，運價有望處一定水準上，散裝業有望倒吃甘蔗。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

以巴戰爭短期連動兩題材股 台股以盤代跌消化不確定性

以色列和巴勒斯坦爆發 50 年來最大衝突，以色列進入戰爭狀態，中東的地緣政治緊張，不過，在我國慶連假期間，美股並未明顯反映，法人認為，短期來看，戰爭對原物料、軍工等題材股或有連動影響，但整體大盤應不至於強烈反應，預料難脫區間整理，惟須留意國際局勢不確定性高。閱讀全文...

傳統旺季來了！散裝航商營運有望倒吃甘蔗

作為散裝航運指標的 BDI 指數 (波羅的海綜合指數)，在過去一季來漲幅達 80%，進入第四季傳統旺季後，走勢仍偏多震盪，中航 (2612-TW) 表示，全球船隊噸位年淨成長率目前處低位階，供需結構持續轉好，慧洋 - KY(2637-TW) 則指出，第四季處美洲穀物和澳洲煤礦等出貨旺季，運價有望處一定水準上，裕民 (2606-TW) 也表態，第四季應是全年最好一季，散裝業有望倒吃甘蔗。閱讀全文...

AI 伺服器發酵 機殼廠新品開始量產

AI 伺服器需求持續熱絡，相關機殼新案預計第四季起進入量產階段，勤誠 (8210-TW) 受惠客戶新專案陸續放量，本季營收可望攀上全年高峰，富驊 (5465-TW) 與旭品 (3325-TW) 也預計分別在第四季、第一季量產 AI 伺服器新品。閱讀全文...

鋼廠樂看旺季效應 價穩量揚營運拚好轉

鋼鐵產業第四季將進入傳統旺季，在供需狀況轉佳、原料成本維持高檔支撐價格下，鋼鐵廠看好，鋼市呈現「量穩價揚」，中鋼 (2002-TW) 更把握機會，力拚全年轉盈。閱讀全文...

成衣景氣復甦趨勢明確 成長動能延續到明年

隨著品牌客戶庫存去化告一段落，成衣景氣谷底翻揚，成衣代工雙雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 均看好，長單逐漸回籠，不僅第四季出貨量將持續向上，動能更將延續到明年首季。閱讀全文...