【籌碼週報】AI族群隨NVDA走穩轉強，台股供應鏈開始回升！後續觀察 10 月營收公布強弱勢與股價表現

投信近兩週相同個股之延續力道較不持續，主要買超力道開始縮小，法人預估若大盤落底止穩後，投信布局的相關個股將有機會率先突破重圍，本文為投資人整理上週投信加碼股與產業趨勢

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.10.2-10.6)

上週投信積極買超統計有 5 檔，4 檔電子股、 1 檔傳產股。近期因投信高股息 ETF 規模持續增加，影響投信買超力道之個股判斷，篩選出非高股息之投信買超個股，可以發現多數為較新的標的。

定穎為車用相關之 PCB 供應鏈，車用 PCB 為 2024 年值得關注的一個趨勢，主要在於台灣已有多家 EMS 開始打入車用 ADAS 相關商機，而台灣車用 PCB 供應鏈將受惠此一趨勢；萬潤與家登主要為半導體相關設備，萬潤主要反應為 COWOS 相關供應鏈、家登為半導體設備、威剛則為記憶體模組（先前已提醒多次，但趨勢尚未結束，仍可持續留意）。晶碩部分，則為隱形眼鏡供應商，主要反映 4Q 營收將步入傳統旺季。

整體投信在大盤持續回檔下，近兩週可發現相同個股之延續力道較不持續，主要買超力道開始縮小，但法人預估若大盤落底止穩後，投信布局的相關個股將有機會率先突破重圍，故建議仍要持續關注。

AI 族群如先前所述，隨著 NVDA 走穩轉強，台股相關供應鏈亦開始回升，後續建議觀察 10 月營收公布之強弱勢與股價表現，汰弱留強。市場預估此趨勢可延續至 1Q24。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，定穎先前於 8/11 中已挑選出來，波段以來漲幅超過接近 300%，為本波台股強勢概念股；威剛於 9/11 挑選出來，波段報酬率達 4.9 %；萬潤為最近期 10/2 挑選出來，累計一週漲幅達 7.2 %。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

【9 月第四週策略狀態公開！】 15 日結算，16 檔最高 57%，總價差平均 7.6%！

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

給喜愛追蹤籌碼的您►法人籌碼跟著走 利用投信買超日數、持股增幅當作追蹤法人動向指標，趕緊到專欄看看法人每日進出標的吧！(文章來源：籌碼報報)