以巴衝突 馬斯克先倒霉！歐盟勒令24小時對X平台不實訊息做出回應 否則開罰

歐洲監管機構已向 X 平台擁有者、實業家馬斯克 (Elon Musk) 發出嚴厲警告，限期 24 小時內針對 X 平台上非法內容和虛假訊息做出回應，否則若違反歐洲法規，將對其開出相當該公司年營收 6% 的罰款。

歐盟內部市場專員 Thierry Breton 周二 (10 日) 致信馬斯克，指稱以色列與哈馬斯衝突期間，跡象表明有某些團體在 X (前身為推特) 上傳播錯誤訊息和「暴力和恐怖」內容，並敦促馬斯克對此做出回應。

在該信函發布前，已有多位研究人員、新聞機構和其他團體記錄了 X 上誤導、虛假和可疑內容增加的情形，加劇當前衝突的混亂程度。

Breton 透過 X 發文分享其信函、標記馬斯克的帳號，並上了《數位服務法》(DSA) 的主題標籤，這是歐盟執委會的新法，要求歐盟境內每月活躍用戶超過 4500 萬人的平台負有監督與移除違法內容之責，且須詳細說明其作法。

他在信中提醒馬斯克，DSA 在內容審核方面設定非常精確的義務，X 平台必須非常透明且明確表述其平台允許的內容為何，且落實政策。

Breton 表示，近期 X 平台上「公共利益政策的變化」引發歐洲用戶的困惑。他似乎意指 X 周末變更的公共利益政策，該變動影響 X 是否要讓某些發文供全體查看，儘管這些訊息違反政策規則。

該信函指出，歐盟境內的 X 平台上流傳虛假和被操縱的圖片，例如以非當前武裝衝突的舊照片謊稱現下情況，或該圖事實上源自軍事電玩畫面，明顯是虛假或誤導性訊息。

Breton 要求馬斯克確保 X 的系統有效運作並向歐盟團隊報告所採取的危機應對措施，並盼 X 與相關執法機構和歐洲刑警組織保持聯繫，並確保及時回應他們的要求。

X 沒有立即回應媒體置評請求。馬斯克則在 X 上回應，稱「一切公開透明是平台政策，而這也是歐盟向來支持的作法。」他也要求 Breton 列出認為有違規的發文，讓公眾審之。