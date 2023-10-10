以巴衝突增加美眾院議長選舉急迫性 麥卡錫：若獲支持不排除回任

美國共和黨眾議院黨團周三 (11 日) 推舉議長候選人，接替被罷免下台的麥卡錫 (Kevin McCarthy)，已經表態角逐者包括眾議院司法委員會主席喬登 (Jim Jordan)、眾議院多數黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise)，不過麥卡錫周一傍晚表示，如果他獲得黨內同仁支持，不排除再次擔任議長。

麥卡錫周一出席一場呼籲援助以色列的記者會，他拒絕為喬丹或史卡利塞背書，而是交由眾議院共和黨會議決定。但他也說，如果有黨內同志要求他再度擔任議長，他已做好接下任務的準備。

麥卡錫 (圖: REUTERS/TPG)

他說：「我可以在任何位置領導。眾議院沒了議長，就沒辦法做任何事。」「不管眾議院共和黨會議想要什麼，我都會做。我認為我們應該堅強，需要團結一致。」

眾議院最終須在 11 月 17 日以前選出議長，否則將再度面臨政府關門危機，也阻礙援助以色列與擬定國會長期支出等任務。

以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯空襲後於周日宣戰，雙方爆發 50 年來最嚴重軍事危機，美國國內因而出現增加軍事援助的呼聲。但新任眾議院議長誕生以前，美國國會、包括眾議院和參議院在內，都無法批准任何援助以國的計畫。

Raymond James 分析師團隊認為，中東緊張局勢升高，可能加速眾議院新議長選舉的速度，並為新的國防支出前景理出更明確的道路。

CNN 周一報導，以巴衝突爆發後，一些中間派共和黨人呼籲讓麥卡錫重返議長的位置，他們擔心眾議院因為議長空缺，功能形同癱瘓，也擔心眾議院內部無法快速找到新的人選。

眾議院共和黨人在周一晚間舉行麥卡錫被罷免以來首次會議，接著周二預定在一場閉門會議中聽取議長參選人政見，周三表決出提名人選，本周稍晚可望舉行全院投票。

喬登是共和黨保守派領袖，獲得前總統川普支持。他周日表示，如果當選眾議院議長，第一步將是幫助以色列。史卡利塞則在 X 平台發文表示，以色列擁有美國的「全部支持」。

進入全院表決階段後，假如民主黨人團結一致，共和黨只能容忍四票跑票，否則無法如願讓黨內候選人當選議長。

在上周二的表決中，有 八位共和黨加入眾院民主黨人的行列，最後把麥卡錫拉下馬來，使麥卡錫成為美國史上第一位遭罷免的眾議院議長。麥卡錫當時曾說，他無意再次角逐眾議院議長大位。麥卡錫之前經過了 15 輪投票，才在今年 1 月當上眾院議長。