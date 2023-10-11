〈能源盤後〉市場聚焦以巴衝突 原油大漲後盤整收低

原油期貨價格周二 (10 日) 進入盤整，小幅收低。前一交易日原油大漲 4% 以上，係因巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 (Hamas) 周末意外空襲以色列，以色列隨即反擊，引發更廣泛的中東地區衝突擔憂。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%，收每桶 85.97 美元，周一 WTI 原油收高 4.3%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 50 美分或 0.6%，報每桶 87.65 美元，周一 Brent 原油收高 4.2%。

11 月交割的汽油期貨價格上揚 0.9%，收每加侖 2.26 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 3.02 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.2%，收每百萬 Btu 3.38 美元。

根據道瓊市場數據，汽油和熱燃油期貨價格周二均收登一周高點。天然氣期貨價格則創 1 月以來最高收盤價。

市場驅動力

雖然以巴衝突令原油價格周一大漲 4% 以上，但原油價格在 9 月底收創今年高點後 (即 Brent 原油叩關 100 美元、WTI 原油收登 95 美元以上)，上周已大幅回落。

儘管以色列生產的石油很少，但《華爾街日報》周日報導稱，此回哈馬斯的襲擊背後有伊朗軍方力量支撐。然而，伊朗祝賀哈馬斯發動這次攻擊，但否認參與相關策劃。

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周二報告寫道：「倘若證實伊朗參與其中，恐促使美國對伊朗原油實施更嚴格的制裁，加劇本已緊繃的市場供應。目前還沒有伊朗參與的確鑿證據，但他們過去曾參與支持哈馬斯的行動。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 周二報告指出，伊朗 8 月原油產量達到 310 萬桶 / 日，為美國川普政府於 2018 年退出伊朗核協並於秋季重啟對伊朗的制裁以來的最高產量水準。(見下圖)

儘管沒有官方數據，但 8 月伊朗原油出口量估計高達 200 萬桶 / 日。

Fritsch 指出，美國近幾個月來在執行制裁方面顯然一直採自由放任的態度，藉此至少抵消 OPEC + 部分供應下降的衝擊。鑑於伊朗公開表示支持，美國如今不太可能維持這項政策，若執行全面制裁，伊朗出口量可能減少多達 100 萬桶 / 日。但他認為，儘管這會令石油市場供應進一步收緊，但不會導致嚴重短缺從而大幅推高價格。

StoneX 堪薩斯城能源團隊表示，隨著中東局勢益發緊張與供應擔憂加劇，美國可能重新評估對委內瑞拉的制裁，而放寬對其制裁將讓更多企業和國家得以進口委內瑞拉原油。

路透周一報導指出，消息人士透露，委內瑞拉和美國的談判有所進展，美國可能減輕對委國的制裁。

StoneX 堪薩斯城能源團隊表示，自哈瑪斯發動此回攻擊以來，「美國放寬委內瑞拉的制裁」此議題受到市場關注，這偏向平息市場對供應中斷的擔憂，而非確定美委達成協議。

交易員同時也關注本周石油市場供需的最新情況。能源資訊局 (EIA) 周三將發布《短期能源展望》月報。OPEC 和國際能源署 (IEA) 周四將發布各自的月報。

EIA 周四也會公布上周美國石油供應報告，較平日推遲一日係因周一是美國假期。

根據 S&P Global Commodity Insights 的調查，分析師預期上周 (10/6 止) 美國原油庫存增加 20 萬桶、汽油庫存減少 110 萬桶，餾分油庫存減少 180 萬桶。





