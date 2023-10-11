以巴衝突最新情況 雙方逾2,100人死亡 加薩地帶18萬人流離失所

以色列和巴勒斯坦上周六（7 日）爆發新一輪軍事衝突，截至目前，已致雙方超過 2,100 人死亡，加薩地帶逾 18 萬人流離失所。

據以色列媒體當地時間周三凌晨報導，這場衝突已導致以色列約 1,200 人死亡。巴勒斯坦衛生部則在周二晚間表示，巴方的死亡人數已達到 921 人，包括加薩地帶和約旦河西岸兩地，另有約 4,630 人受傷。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處周日發布的數據顯示，加薩地帶流離失所的人數已增加到 187,518 人，預估數字會進一步攀升。

據巴勒斯坦媒體報導，當地時間周三凌晨，以色列軍方再次空襲加薩地帶多處目標，導致巴方 31 人死亡，多人受傷。以色列軍方在周二表示，已經襲擊加薩地帶 2,329 個目標。

以色列國防軍在周二下午說，攻擊哈瑪斯經濟部長和一名哈瑪斯政治局高級成員。哈瑪斯消息人士證實，當天兩名哈瑪斯高級官員身亡。

美國總統拜登在周二表示，將向以色列提供更多軍事支持，確保以色列擁有抵御哈瑪斯的能力。以色列軍方周二晚間則說，第一架載有美國武器裝備的飛機，降落在以色列內瓦提姆空軍基地，但以軍未具體說明這些武器裝備的用途。

美國中央司令部並在周二宣布，「福特」號航空母艦已經抵達地中海東部，「威懾任何試圖升級或擴大以巴衝突的勢力」。

俄羅斯總統普丁周二則指出，美方總是試圖壟斷中東問題，且「從不考慮尋找雙方都能接受的妥協方案，而是推行自認為正確的想法」，無視巴勒斯坦的根本利益。中東局勢急劇惡化，是美國中東政策失敗的例證。