OPEC備用石油有助油市抵禦中東動盪 國際油價走低

全球石油市場可能面臨中東動盪帶來的更大風險，但與前幾次危機相比，抵禦衝擊的能力更強，國際油價周二 (10 日) 跌近 1%。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.77%，至每桶 87.47 美元；11 月到期的西德州原油期貨下跌 0.82%，至每桶 85.67 美元。

在今年大幅削減原油產量以支撐油價之後，沙烏地阿拉伯及其石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 留下健康的閒置產能儲備。除新冠肺炎疫情大流行 (當時封鎖導致需求下降) 之外，這是十多年來留下的最大緩衝儲備量。

根據美國能源情報署 (EIA) 數據，石油輸出國組織 (OPEC) 的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國今明兩年的閒置產能將超過每日 400 萬桶，約占全球供應量的 4%。

如此龐大的閒置產能幾乎是該組織在其他地區危機期間所持有緩衝量的一倍，例如 2019 年沙國的 Abqaiq 原油加工設施遭到伊朗轟炸、2014 年伊斯蘭國武裝份子占領伊拉克大片區域等危機。而且還比 2011 年掌權近 42 年的利比亞強人格達費 (Muammar Gaddafi) 起義期間利比亞石油產量崩潰時高出近 20%。

在巴勒斯坦的伊斯蘭激進組織哈瑪斯上周末襲擊以色列後，原油價格一開始飆升 5% 以上，此後在倫敦市場回落至每桶 88 美元以下。這主要是由於石油供應並未受到直接威脅，但也可能反映 OPEC 備用石油供應產生讓人放心的影響。

然而，目前還不清楚 OPEC + 最終是否會動用這批龐大儲備，決定因素可能是作為哈瑪斯的支持者──伊朗是否會因會當前危機而面臨美國對其石油出口的更嚴厲制裁。沙國今年迄今一直在縮減供應，上個月將油價推高至每桶近 100 美元。