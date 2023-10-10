IDC、顧能：Q3 PC出貨量仍較去年同期下滑 但可能已觸底

研調機構顧能 (Gartner) 和 IDC 周一 (9 日) 公布的統計都顯示，第 3 季個人電腦 (PC) 出貨量下滑，但可能已經觸底。

根據顧能，全球第 3 季個人電腦 (PC) 出貨量下滑 9%，不過分析師認為 PC 市場歷經兩年的低迷後，已經觸及低谷。

在所有 PC 製造商中，蘋果 (AAPL-US) 產品的跌幅最重，第 3 季出貨量年減 24%。惠普 (HPQ-US) 是第 3 季出貨量唯一有所成長的業者，增幅為 6.4%。聯想 (00992-HK) 第 3 季總出貨量年減 9% 至 6430 萬輛，仍以 25% 市占率第一。

顧能分析師 Mikako Kitagawa 表示，PC 產業出貨量已經連跌八季，跡象顯示跌勢終於要觸底，原因是微軟 Windows 11 軟體更新，企業客戶可能要進入下一波採購周期，消費者或許也準備好添購新品，以取代稍早在疫情期間購買的電腦。

Kitagawa 說：「PC 業者將聽到好消息：最糟情況可能在 2023 年底以前過去。」

IDC：Q3 出貨量年減 7.6%

另據研調機構 IDC 同日公布的報告，全球 PC 第 3 季銷售量年減 7.6% 至 6820 萬部，但與第 2 季相比卻成長 10.7%，是連續第二度季比成長，顯示市場可能已經度過銷售低谷。

IDC 表示，過去幾個月以來，PC 銷售通路庫存下降，接近回到健康水準，但價格下跌的情況仍存在，在消費端和企業端可能仍是問題。

聯想第 3 季 PC 出貨量年減 5% 至 1600 萬部，戴爾 (DELL-US) 年減 14.3% 至 1030 萬部。

不過惠普第 3 季出貨量成長 6.4%，IDC 形容惠普強勁的第 3 季表現反映「庫存正常化」。

蘋果 Mac 出貨量僅 720 萬部，年減 23.1%，主因是比較基期偏高。蘋果去年第 2 季遭遇生產問題，到了第 3 季狀況緩解，出貨量激增，墊高了比較基期。蘋果在第 2 季法說會中曾預測，Mac 和 iPad 第 3 季銷售可能都會出現兩位數的降幅。