IMF：全球央行持續購買黃金 是推升價格主力

國際貨幣基金組織 (IMF) 發布的最新數據顯示，7 月份各國央行繼續通過購買黃金來增加外匯儲備。分析師指出，央行的需求仍然是金價的重要支撐，儘管近來有所放緩。

世界黃金協會高級分析師 Krishan Gopaul 強調了三大央行購買貴金屬的情況。他表示，土耳其央行的數據顯示，該國 7 月份黃金儲備增加了 17 公噸，年初至今凈購買量為 85 公噸，黃金總儲備為 457 公噸。

捷克央銀則是在 7 月份還增加了 2 公噸黃金儲備，使年初至今的淨購買量達到近 10 公噸，幾乎佔其 21 公噸總儲備的一半。

數據中強調的最大買家是波蘭央行，該行上個月增加了 22 公噸黃金儲備，使得年初至今的淨購買量達到 71 公噸，黃金總儲備達到 299 公噸。

Gopaul 也透露，中國 7 月份購買了 23 公噸黃金，並指出，2023 年迄今為止，中國已購買了 126 公噸黃金，將黃金儲備增加至 2,136 公噸。

隨著世界各國減少美元部位，中國持續購買黃金，也使人們關注日益增長的去美元化趨勢。Commodity Discovery Fund) 創始人 Willem Middelkoop 表示：「當你購買黃金時，就等於直接投票反對美元。中國正在向白宮發出這樣的信息：他們不支持以美元為後盾的全球金融體系。」他也預計中國將長期購買黃金。

Gopaul 表示，儘管央行需求近幾個月來有所放緩，但仍為金價帶來重要支撐。

德國商業銀行大宗商品研究主管 Thu Lan Nguyen 近日則表示，由於美國經濟成長強勁降低了人們對 Fed 在年底前維持鷹派憂慮，因此整個夏季金價可能繼續維持在每盎司 1,950 美元左右。不過，隨著經濟衰退終將到來，金價有望再創新高。

Nguyen 認為，金價在今年年底和 2024 年仍將會走高，因為儘管經濟衰退預期已被推遲至 2024 年第一季，但經濟肯定會放緩。他預計，Fed 將在明年年中左右開始降息。在這種環境下，金價應該會成功突破每盎司 2,075 美元的歷史高點。