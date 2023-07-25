IMF上調今年全球經濟成長預測 但示警風險猶存

國際貨幣基金（IMF）周二（25 日）小幅上調對今年全球經濟成長預期，原因是第一季經濟活動具有彈性、通膨正在回落且銀行業的嚴重壓力已經消退，但仍警告稱經濟並未完全走出下行風險，全球央行緊縮政策可能會持續下去。

IMF 在更新《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告，上調全球經濟成長預期，預估今年全球國內生產毛額（GDP）將成長 3%。儘管與去年 3.5% 的成長率相比仍有所放緩，但高於 4 月份 2.8% 的預測。

IMF 還指出，今年的通膨相較去年也會有所放緩，預估今年的整體通膨率將達到 6.8%，低於去年的 8.7%。不過，剔除波動項目後的核心通膨率下降速度較慢，從去年的 6.5% 降至今年的 6%。

今年 4 月，由於歐美銀行業的危機以及對美國潛在債務違約的不安日益加劇，市場動盪不安，經濟前景也不穩定，IMF 將其全年經濟預測下調 0.1% 至 2.8%。

然而到了 7 月，隨新冠疫情逐漸遠去，供應鏈更加順暢，經濟活動在強勁的勞動力市場中保持穩定，IMF 再度上調全球經濟預測。不過該機構認為，通膨、極端氣候、地緣政治衝突等因素，都有可能讓全球經濟再度面臨嚴峻的下行風險。

IMF 首席經濟學家 Pierre-Olivier Gourinchas 在報告中寫道：「全球經濟正從疫情及俄烏衝突的影響中恢復，從近期來看，顯然已經有了一些進展。然而，許多挑戰仍然籠罩著地平線，現在慶祝還為時過早。」

IMF 在報告中表示，已開發經濟體仍是拖累經濟成長的最大因素，該機構預估，今年美國經濟將成長 1.8%、英國將成長 0.4%，而德國經濟將萎縮 0.3%。至於中國經濟今年估將成長 5.2%，與先前的預測持平。

該機構認為，當前全球經濟體的首要任務是解決通膨問題。儘管通膨已經有降溫跡象，但強勁的就業市場和旺盛的消費需求可能會讓通膨難以完全根除。這意味著各國央行將不得不繼續收緊貨幣政策。

Gourinchas 受訪時表示，即使「大升息時代」結束，全球央行也很難走上寬鬆的步伐。他說：「我們正接近升息周期的頂峰，但還沒有完全結束。可能會看到各國央行按兵不動，直到他們對經濟走上正軌有足夠的信心。」

Gourinchas 認為，剔除食品和能源的核心通膨指標只會非常緩慢地恢復到各國央行長期設定的 2% 的目標。

IMF 認為，按年來看，今年約有一半經濟體的核心通膨率不會下降。在 7 月的報告中，該機構將今年和明年已開發經濟體的核心通膨預期分別上調 0.3% 和 0.4% 至 5.1% 和 3.1%。