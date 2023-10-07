〈貴金屬盤後〉金價反彈收高 止步連九黑 仍連兩周收低

即使強勁的美國就業數據，激起投資人對美國再次升息的擔憂，金價周五 (6 日) 盤中觸及七個月低點後，終場反彈收高，止步連九黑，但仍連續兩周收低。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 13.40 美元或 0.7%，報每盎司 1845.20 美元，本周跌 1.1%。

黃金現貨收盤上漲 11.44 美元或 0.6%，報每盎司 1831.70 美元，本周跌近 1%。

黃金期貨和黃金現貨上周雙雙慘跌，分別重摔 3.1% 和 4%。

獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，即使就業數據強勁，金價依舊反彈，顯示拋售壓力已經耗盡，出現空頭回補。

美國勞工部周五公布 9 月非農新增就業 33.6 萬人，遠高於 8 月的 18.7 萬，以及經濟學家普遍預測的 17 萬，也是今年 1 月達到 51.7 萬人以來的最高水平。金價盤中一度下探七個月低位。

非農數據出爐後，美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數起初短線走高，隨後回落，美國 10 年期公債殖利率再登 16 年新高，最高升至 4.892%。

由於黃金為不計息資產，殖利率走高將削弱黃金的吸引力，並提高持有黃金的機會成本。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 商品策略主管 Ole Hansen 說：「隨著近期美債殖利率上漲和美元走強，很難建立看多黃金的理由。但我們仍對黃金保持耐心看多，在等待聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將重點從升息轉向降息這段期間，金價上漲的時機非常仰賴美國經濟數據。」