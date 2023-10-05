〈貴金屬盤後〉升息疑慮縈繞不散 金價連八跌

黃金期貨周三 (4 日) 連續第八個交易日下跌，聯準會 (Fed) 可能維持高利率更長一段時間，讓美債殖利率保持在高點，並打壓貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 6.70 美元或 0.4%，報每盎司 1834.80 美元，本周迄今已下跌 2.6%。

黃金現貨價下跌 1.78 美元或 0.1%，報每盎司 1821.20 美元，本周迄今已下跌 1.5%。

近來美債殖利率和美元雙雙勁揚，幾乎把黃金今年的漲幅抹去。黃金期貨今年迄今微漲，黃金現貨已經翻黑下跌。

美元指數 (DXY) 周三報 106.77，從周二觸及的 107.35 略降，但仍然在高點。10 年期美債殖利率周三報 4.735%，也從周一的 16 年高點略微下滑。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「如果 Fed 繼續把利率維持在這個水準，黃金將持續承受壓力，我甚至認為，如果黃金跌破了 1800 美元，會進一步下探 1750 美元。」

美國周三公布 9 月 ADP 民間就業數據增幅小於市場預期，曾一度帶動金價上漲。同日的數據還顯示，美國 9 月服務業景氣擴張步調減緩，新訂單下滑到九個月低點，但景氣的擴張速度仍符合對第 3 季經濟強勁成長的預期。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場如今押注今年再度升息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 24%。

預定本周五公布的 9 月非農就業報告將是牽動 Fed 決策的關鍵之一，如果就業數據疲軟，就有希望帶動黃金漲勢。

瑞銀對年底金價預測調降 100 美元，至每盎司 1850 美元，並在報告中說：「下行風險可能延續，因為仍然不確定黃金關鍵驅動力的著陸點仍不確定。但我們建議保持黃金多頭部位，因為我們預期經濟將復甦。」