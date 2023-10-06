〈貴金屬盤後〉金價連九黑 出現死亡交叉

黃金期貨周四 (5 日) 連續第九個交易日下跌，因美國同日公布的數據顯示勞動力市場仍緊俏，令投資人擔憂聯準會 (Fed) 可能維持高利率更長一段時間。黃金正式出現所謂的「死亡交叉」，代表接下來到年底前可能進一步下跌。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 3 美元或 0.2%，報每盎司 1831.80 美元，是 3 月 8 日以來最低。

黃金現貨價下跌 0.1%，報每盎司 1819.98 美元。

黃金期貨周四出現「死亡交叉」，為 2022 年 7 月 6 日以來首見。死亡交叉這在技術分析上是空頭的訊號，代表短期移動平均值 (50 日均線) 跌破長期移動平均值 (200 日均線)。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 說，死亡交叉通常代表下跌趨勢將持續。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「利率更高更久的題材，是人們減持黃金部位的最大理由，因為持有黃金的機會成本已經上升。」

黃金在 5 月初曾漲至每盎司 2000 美元以上，但自此之後，由於 Fed 鷹派發言刺激美債殖利率飆升到 16 年高點，黃金一路下跌將近 12%。

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數溫和上揚，9 月裁員人數則下滑，代表勞動力市場情況依然緊俏。

市場焦點轉向周五將出爐的 9 月非農就業人口，分析師預估可能新增 17 萬人。Melek 表示，如果實際結果更強，市場對再度升息的預期心理將升高，金價可能跌破 1800 美元。

美元指數 (DXY) 回軟，為周四的金價提供些許支撐，因黃金以美元計價，代表海外買家買進成本相對便宜。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「如果要讓我能堅定看多黃金，需要看到每日型態出現更穩固的多頭反轉訊號，條件是有更多條件顯示美債殖利率觸頂了。」