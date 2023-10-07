〈紐約匯市〉9月非農意外大增 美元不漲反跌 周線止步連11升

美國稍早公布 9 月非農新增就業人數增加，但薪資成長正在放緩。在投資人評估數據後，美元指數周五 (6 日) 下滑，周線止步連 11 升。歐元、英鎊終止連跌好幾周的頹勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，至 106.10，本周小貶 0.12%，終止連漲。

數據顯示美國上月非農就業人數新增 33.6 萬後，美元指數盤中一度升至 106.97。除了上月數據遠高於預期之外，8 月數據也從原本的 18,7 萬上修至 22.7 萬。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「今天上午的數據將首次降息的時間往後推至 2024 年底，但未能說服市場參與者今年還會再升息一次。在推動外匯走勢方面發揮主導作用的短債殖利率，仍保持相對穩定。」

不過，芝商所 (CME) 的 FedWatch 數據顯示，就業數據公布後，Fed 年底前升息的機率，從周四 (5 日) 的約 33% 上升至 42%。

近期美國公債遭到拋售，將殖利率推升至多年高點，帶動美元指數走強。雖然美國 10 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率均達 2007 年來最高，天期較短的 2 年期公債殖利率也高達 5.151%，但已略低於 9 月 21 日觸及的高點，即 5.202%。

除了就業人數外，美國上月薪資呈現溫和成長，平均時薪繼 8 月之後再漲 0.2%，年增率為 4.2%，大致同於 8 月的 4.3%。

談到美元指數今日走勢，Monex USA 外匯交易員 Helen Give 認為，這反映一小部分的獲利了結。

如今市場注意力轉向下周的美國通膨數據，盼從中尋找 Fed 未來政策行動的相關線索。Schamotta 表示，若下周的消費者物價指數 (CPI) 推高美債殖利率，則避險資金流應會擴大利差，從而支撐美元。

日元兌美元貶近 0.6%，至 149.31 日元兌 1 美元，周線幾乎持平，但持續徘徊在 150 關口附近。

英鎊升近 0.4% 至 1.2236 美元，扭轉本周稍早貶勢，歐元也漲逾 0.3% 至 1.0584 美元，兩者均終止連續數周下滑的窘境。

商品貨幣齊揚，澳幣漲 0.3% 至 0.6385 美元，紐幣漲近 0.5% 至 0.5989 美元，加幣則小升 0.3%，至 1.3662 加元兌 1 美元，周線仍全數收黑。

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