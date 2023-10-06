〈台幣〉央行嚴防 新台幣連三升收32.207元 周線翻紅

美債殖利率下滑，美元指數跟著回落，新台幣兌美元今 (6) 日在外資匯入下升值 5.4 分收在 32.207 元，匯價連三紅；而本周在中央銀行防守下，新台幣單周升值 6.1 分，周線擺脫連三黑翻紅。

新台幣本周走勢頗為戲劇化，本周先是貶破 32.4 元價位下壓至 32.435 元後，在央行防守下成功守住 32.4 元關卡，最後收在 32.207 元，但研判因連假效應，市場資金縮手觀望，今天成交量縮小至 13.275 億美元。

外匯交易員表示，在美債殖利率下滑、美元指數連續 2 個交易日走跌，加上外資在匯市偏向匯入，帶動新台幣匯價轉升，加上央行在 32.4 元積極防守，是新台幣連三日收紅，連帶讓周線跟著翻紅。

外匯交易員認為，從央行的動作來看，新台幣匯價下周即便由升轉貶，但研判應可守住 32.4 元防線，但後續仍得看美元及人民幣走勢；然而在美國經濟優於其他經濟體的前提下，美元仍有一定支撐力道，推測新台幣短線應該在 32.1~32.3 元附近震盪整理。

根據中央銀行統計，美元指數下跌 0.34%，主要亞幣中星幣升值 0.36%，在亞幣中相對強勢、新台幣升值 0.17% 居次、日元則升值 0.11%、韓元則升值 0.04%。