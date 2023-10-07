〈美股盤後〉「金髮女孩」就業報告出爐 美股先蹲後跳 三大指數漲超1%

最新非農就業報告遠高於預期，但失業率走高和平均時薪意外放緩，「金髮姑娘」就業報告激勵風險偏好，美股週五 (6 日) 早盤跳水，盤中收復失地，尾盤急竄升，科技股漲勢凌厲，三大指數收盤漲超 1%，道瓊收紅近 300 點。

在就業數據遠強於預期後，掀起債市拋售潮，10 年期公債殖利率攀升至接近 4.88% 新高，接著回落，但仍上漲約 6 個基點至 4.78%。

數據方面， 美國勞工統計局週五發布的報告顯示，美國 9 月非農就業人口新增職位升至 33.6 萬，遠高於預期的 17 萬，顯示美國勞動市場仍然緊俏。美國 9 月失業率為 3.8%，高於預期的 3.70%，平均時薪增速則放緩，分析師指出這凸顯勞動供給增加，有助於緩解薪資通膨 。

政經方面， 有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週五撰文指出，新增就業人口遠超市場預期，薪資成長緩慢降溫。同時，失業率 3.8%，接近歷史最低的趨勢並未打破。

前聯準會理事克羅茲納 (Randall Kroszner) 表示：「一線希望是，我們沒有看到薪資大幅上漲，因為這最終會影響成本並推高通膨。」

根據 CME FedWatch 工具，交易員認為今年聯準會升息可能性增加，並定價聯準會降息時間將從 2024 年 7 月延後到 9 月。

全美汽車工人聯合會 (UAW) 向美國汽車三巨頭通用、福特和 Stellantis 發動罷工的談判出現曙光，罷工規模將不會擴大，其中通用汽車同意根據全面協議生產電動車電池。

地緣政治方面，拜登政府即將更新「限制晶片及晶片製造工具出口中國」的法規。巴克萊銀行表示，輝達、Marvell 和英特爾等幾家公司可能面臨晶片出口的額外限制。

市場還傳出，拜登政府正面臨國會壓力，RICS-V 技術可能被美國立法管制，促使美中晶片戰爭升級。

另外，歐盟正訂定一個計畫，將將英國和歐盟之間的電動車銷售關稅推遲一年，試圖化解與英國的爭端。

美股週五 (6 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中有 10 個板塊收紅，但消費必需品收低。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體勁揚。Meta (META-US) 上漲 3.49%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.86%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.59%。

道瓊成分股逾半走升。Salesforce (CRM-US) 上漲 2.65%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.64%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.58%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.01%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 1.68%。

費半成分股普遍收高。高通 (QCOM-US) 上漲 0.98%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.49%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.73%；AMD (AMD-US) 上漲 4.21%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.22%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.60%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.50%。

企業新聞

UAW 暫時放棄擴大罷工，UAW 與通用汽車達成一項協議，將一間新電池合資企業的工人納入新勞動契約。通用汽車 (GM-US) 收高 1.95%、福特 (F-US) 微漲 0.84%、Stellantis ADR (STLA-US) 走高 3.02%。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 0.18% 至每股 260.53 美元。特斯拉在第 3 季交車量低於市場預期後，特斯拉週五調降了美國部分 Model 3 和 Model Y 版本的價格。特斯拉投資者、未來基金常務合夥人 Gary Black 認為，降價將對特斯拉獲利產生負面影響。

微軟 (MSFT-US) 上揚 2.47% 至每股 327.26 美元。微軟計劃下週五完成與動視暴雪的交易。

能源巨擘埃克森美孚洽計畫以約 600 億美元收購頁岩油業者 Pioneer 天然資源公司，雙方併購協商已接近尾聲。Pioneer (PXD-US) 暴漲 10.45% 至每股 237.43 美元。

美國食品暨藥物管理局認為荷蘭電子巨擘飛利浦 (PHG-US) 對出問題的呼吸機的處理不足後，飛利浦 ADR (PHG-US) 驟跌 7.20% 至每股 18.29 美元。

Palantir (PLTR-US) 收高 5.06% 至每股 16.61 美元。據報導，Palantir 分析大量醫療數據並發現節省成本甚至挽救生命的模式，是英國國民保健署 (NHS) 歷史性改革的首選。這份合約非常有利可圖。這份為期五年的協議將為這家數據分析公司帶來高達 5.79 億美元的收入，還可能推動更多醫療保健系統和醫院考慮 Palantir 的軟體。

經濟數據

美國 9 月非農新增就業報 33.6 萬人，預期 17 萬人，修正後前值 22.7 萬人

美國 9 月失業率報 3.8%，預期 3.7%，前值 3.8%

美國 9 月平均每周工時報 34.4 小時，預期 34.3 小時，前值 34.4 小時

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.2%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 9 月勞動參與率報 62.8%，預期 62.8%，前值 62.8%

華爾街分析

荷蘭銀行經濟部門表示：「非農就業報告顯示整體情況相當似『金髮女孩』(Gordilocks) ，強勁的就業增長伴隨著持續的通膨減緩，但切勿過度依賴單月數據。如果說有什麼不同的話，那就是最近債市猛烈拋售讓我們更加堅信， 聯準會將不會進一步升息。」

「金髮女孩經濟」指的是經濟溫和成長，通膨也溫和的狀況，有利於市場持續上漲。

不過，信安資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示：「激增的非農就業數據對市場來說可能不是什麼好消息，不僅表明經濟過熱，聯準會將需要以更多的升息來回應。」

Virtus 投資合夥人公司資深董事總經理 Joe Terranova 表示：「債市劇烈波動。因此，無論如何，9 月非農就業報告對市場走勢產生重大影響。因為現在的固定收益資產持續波動，令投資人頗不舒服。」

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 悲觀認為，如果發生經濟衰退，標普可能遭遇 20% 的拋售。

法國興業銀行美股策略部門主管 Manish Kabra 研判：「標普指數在未來六個月內仍然有逢低買入的機會，預計未來 6 個月利潤週期將改善，ISM 等週期性數據將在消費者支出低迷導致美股拋售之前升至 55，預計未來 2 季獲利成長將加速。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主