庫克拋售蘋果股票 規模2年多來最大

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，蘋果執行長庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅後收入達 4,100 萬美元，為 2 年多以來的最大規模拋售。

文件顯示，庫克拋售 51 萬 1000 股蘋果股票，稅前價值約為 8,780 萬美元，為其 2 年多以來的最大規模拋售，他在 2021 年 8 月賣股票套現約 3.55 億美元。此次出售後，庫克仍持有約 330 萬股的蘋果股票，價值約 5.65 億美元。

不僅僅是庫克，蘋果其他高層也披露股票銷售情況，高級副總裁 Deirdre O"Brien 和 Katherine Adams 分別出售了 1130 萬美元的蘋果股票。

蘋果 (AAPL-US) 震盪收紅 0.73% 至每股 173.66 美元。由於投資人擔心智慧型手機需求復甦慢於預期，該公司股價較 7 月創下的歷史高點 198.23 美元下跌了約 13%。

庫克拋售蘋果股票 規模 2 年多來最大 (圖片：shuttertstock)

蘋果上月推出 iPhone 15 旗艦新機系列，但沒有提高起售價，一些分析師稱，蘋果此舉是為了應對全球智慧型手機低迷市況。

投行 KeyBanc 分析師將該股評級從「增持」下調至「持股觀望」(Sector Weight) ，因為擔憂蘋果在美國的銷售成長可能在第四季再次放緩。

分析師指出，由於美國面臨高通膨，因此可能升級設備的手機用戶減少。研究公司 Canalys 的報告顯示，2023 年北美智慧型手機出貨量預計將下降 12% 。