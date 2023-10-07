美股重點新聞摘要2023年10月07日

桑默斯：Fed 升息效果不如以往 經濟硬著陸風險上升

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，就目前而言，上月非農就業激增是好事，但也意味著聯準會 (Fed) 的升息行動並沒有像以前那樣發揮作用，這增加了發生經濟硬著陸的危險。閱讀全文...

美債潰敗不會終結 Fed 的 QT 但終點正浮出檯面

路透周五 (6 日) 報導，分析師認為債市動盪導致借貸成本飆升，但不太可能阻止美國聯準會 (Fed) 繼續推進每月從其 8 兆美元資產負債表中減持近 1,000 億美元債券的計畫。不過有分析師預估大約 13 個月內就會結束 QT。閱讀全文...

美國 9 月非農就業超預期新增 33.6 萬人 Fed 今年可能再次升息

美國勞工部周五（6 日）公布數據顯示，9 月非農就業新增人數報 33.6 萬，遠超市場預期的 17 萬人和修正後前值 22.7 萬人，創今年年初以來最大增幅，另外當月失業率升至 3.8% 但與前值持平，平均時薪增速則放緩 。9 月非農新增就業人數意外增加，表明勞動力市場仍強勁，可能成為支撐聯準會 (Fed) 再次升息的理由。閱讀全文...

擺脫重度依賴輝達 傳微軟自研首款 AI 晶片下月問世

《The Information》週五 (6 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 將實現醞釀多年的計畫，下個月在其年度開發者大會上推出該公司首款專為人工智慧 (AI) 設計的晶片。閱讀全文...