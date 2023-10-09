〈Q4產業前瞻〉傳統旺季來了！散裝航商營運有望倒吃甘蔗

作為散裝航運指標的 BDI 指數 (波羅的海綜合指數)，在過去一季來漲幅達 80%，進入第四季傳統旺季後，走勢仍偏多震盪，中航 (2612-TW) 表示，全球船隊噸位年淨成長率目前處低位階，供需結構持續轉好，慧洋 - KY(2637-TW) 則指出，第四季處美洲穀物和澳洲煤礦等出貨旺季，運價有望處一定水準上，裕民 (2606-TW) 也表態，第四季應是全年最好一季，散裝業有望倒吃甘蔗。

由於中國粗鋼產量維持高檔，支撐鐵礦砂價格，中航指出，前三季中國原物料進口量年增率超過 7%，主要港口總庫存則持續回落至近 3 年的低水位，在逐漸回補庫存後，預期中國全年鐵礦砂進口可望呈現 3 年來首次年增。

反觀過往幾年船廠的造船產能多用於貨櫃輪，全球散裝船隊噸位淨成長率目前處低位階，統計前三季加入營運新船為 45 艘，拆船數量為 8 艘，船舶噸位淨成長率僅 1.89%，有利散裝的供需結構持續轉好。

中航進一步說明，散裝船舶的新能源主機和燃料供給，尚未普及，再加上通膨造成造船成本大幅提高，均降低船東的造船意願，使新船、二手船價仍在相對高點。

慧洋則指出，第四季是美洲穀物和澳洲煤礦等出貨旺季，預料 BDI 指數和運價維持在一定水準之上，看第四季審慎樂觀。

日前國際海事組織在 MEPC80 會議中，提高未來 30 年船舶碳排放標準，散裝業者正持續關注淘汰老舊運力與發展船舶環保科技的連鎖效應。

慧洋指出，為因應國際環保趨勢，持續積極依市場價格處分舊船，並打造中小型節能新船。