先進光9月營收創同期新高 前9月營收與玉晶光同轉正成長

先進光 (3362-TW) 今 (9) 日公布 2023 年 9 月營收，以 3.75 億元創 16 個月來新高，年增幅高達 54.55%，主要是筆電鏡頭需求的恢復，值得注意是，先進光 2023 年 1-9 月營收已達 29.5 億元，比較去年同期已轉爲正成長，年增 4.64%，先進光也與玉晶光 (3406-TW) 同列爲今年前 9 月營收環比成長的兩家光學元件廠。

以 NB 鏡頭爲主方產品的先進光 2023 年 9 月營收，9 月 3.75 億元創 16 個月來新高，也爲歷年同期新高，月增 1.08%，年增 54.55%，2023 年第三季營收 11.04 億元，創新高，季增 9.29%，年增 38.37%；2023 年 1-9 月營收已達 29.5 億元，比較去年同期已轉爲正成長，年增 4.64%。

而玉晶光受惠蘋果 iPhone 15 系列新機鋪貨潮及擴產效益，推升 9 月營收以 34.63 億元，續創歷史新高，同時，第三季營收也以 88.47 億元攀上巔峰，年增 23.27%。

玉晶光 2023 年 9 月營收 34.63 億元再創新高，月增 7.03%，年增 26.72%，第三季營收也以 88.47 億元攀上巔峰，季增 2.32 倍，年增 23.27%。玉晶光 2023 年累計 1-9 月營收 148.4 億元，年增 10.18%。

先進光受惠第二季營收放大至 10.1 億元，加上匯兌收益逾 5100 萬元，推升獲利季增 1.52 倍，稅後純益 1.08 億元，每股純益 0.77 元，其中，先進光子公司主攻指紋辨識模組業務的科雅光電第二季獲利 6535 萬元，上半年獲利 9050 萬元，也為先進光獲利加分。先進光 2023 年上半年營收 18.46 億元，稅後純益 1.07 億元，年減 53.48%，每股純益爲 0.76 元

而在下半年消費性電子庫存消化後，有利於先進光營收較上半年的 18.46 億元成長，而在第三季營收以 11.04 億元創新高。先進光已獲 MSCI 納入全球小型指數成份股，並已在 8 月 31 日盤後生效。