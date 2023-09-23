中航看中國原物料進口動能強 散裝市況留意4個方向

散裝航商中航 (2612-TW) 今 (23) 日上午召開法說會指出，中國房地產業雖供過於求，但整體原物料進口動能仍強，使第四季期貨日租金維持約 17000 美元，與目前現貨報價接近，至於後市整體市況，建議觀察 4 個方向包括供需、通膨、中國房地產以及環保法規。

中航指出，海岬型散裝輪前三季平均現貨日租金 12391 美元，隨著中國原物料需求仍強，進口量年增率超過 7%，主要港口總庫存則持續回落至近 3 年的低水位，預期全年鐵礦砂進口可望呈現 3 年首次年增，因此，第四季期貨日租金維持約 17000 美元，與現貨報價差異不大，整體下半年處震盪穩健表現。

從供需來看，中航說明，因新船、二手船價仍在相對高點，以及新能源主機與燃料供給尚未普及，降低造船意願，全球船隊噸位年淨成長率目前處低位階，前三季加入營運新船為 45 艘，拆船數量為 8 艘，船舶噸位淨成長率僅約 1.89%。

為因應原物料運輸動能，中航第三、四艘新世代環保節能散裝輪暫定明年第二、三季交付，至於既有船舶，則是每季至少有 3 艘船舶換約，並以一年約為主。

展望散裝後續市況，中航提未來 4 個主要關注焦點，包括 (1) 全球鐵礦砂出口與中國庫存量、(2) 高通膨升息風險、(3) 中國房地產救市新措施，以及 (4) 環保新法規上路降速連鎖效應。

中航認為，鐵礦砂價格仍在相對高點，而中國鐵礦砂庫存下降，可望進一步推升巴西、澳洲鐵礦砂未來三個月出口量。

海運諮詢機構 Clarksons 預估，今年中國鐵礦砂進口量增加 3%，巴西出口量成長 2%，澳洲出口量成長 1%，全球鐵礦砂需求增 2%；而今年中國煤炭進口量增加 34%，澳洲出口量成長 1%，印尼出口量成長 7%，全球海運量估增加 5%。

不過，在通膨和升息循環延長下，降低船東訂新船意願及影響二手船價。

中航也觀察到，中國官方近期再推出「認房不認貸」的刺激房市措施，在許多一線城市已產生效果，惟新建案數量仍呈年減，後續等待仍是否再推出支持房市政策，扭轉市場氛圍。

另一方面，國際海事組織提高未來 30 年船舶碳排放標準，市場將持續關注淘汰老舊運力與發展船舶環保科技的連鎖效應。