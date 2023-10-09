〈Q4產業景氣〉品牌庫存消化近尾聲 高爾夫球頭業旺季迎向今年高峰

歐美高爾夫運動熱潮未減，在品牌商經過今 (2023) 年來的去化庫存後，有利於台商高爾夫球桿頭代工廠在回歸傳統旺季及新產品上市的準備加持之下，第四季業績可望回升向上，由目前的訂單趨勢來看，大田 (8924-TW) 也指出，第四季的業績回升速度溫和向上。

台商的高爾夫球頭代工產業囊括全球的 70%，同時，業者如明安 (8938-TW)、復盛應用 (6670-TW)、大田、及鉅明 (8928-TW) 都分別在越南、大陸江西及台灣高雄投入資金進行擴產，也有利於迎接今年第四季起的恢復的市場需求及因應明年首季的旺季回歸。

2021、2022 年連續兩年高球桿頭代工廠業績噴發，主要受惠於疫情的帶動，但因下游庫存去化，導致今年回到淡季和旺季明顯的走勢，代工廠營運由今年第一季起走下坡，至第三季仍處打底階段，但第四季的訂單已明顯好轉。

大田主管則指出，回歸到旺季的走勢之下，預估今年第四季的業績回升速度溫和向上，但不會見到疫情期間營收井噴的現象。

明安下游客戶因應明年 2 月的新品鋪貨，今年 8、9 月就已陸續下單，明安也滿載生產，而鉅明以 TailorMade 爲主力客戶，第四季訂單以新品為主，產能已滿載，若能夠順利生產、出貨，第四季將是今年最好的季度。

不過，明安的營收結構中，因明安對明揚國際 (8420-TW) 持股 52.12%，並納入合併報表，分析明安集團營運包括高爾夫球具、複合材料及明揚國際生產的高爾夫球，其中高爾夫球具 65% 營收、高爾夫球占 20%，複合材料占 15%。明揚 922 爆炸造成產能的折損，也將影響並造成明安的業績表現受挫，但明安越南新新產能在下半年開出，擴大的生產規模也有助於補回部分業績。

明安公布 9 月營收 9.2 億元，月增 12.31%，年減 42.3%，2023 年第三季營收 25.8 億元，季減 16.99%，年減 48.2%，2023 年 1-9 月營收 106.73 億元，年減 31.07%。