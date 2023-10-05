國際油價延續跌勢 布蘭特原油跌破每桶85美元

由於擔心全球經濟成長放緩將侵蝕石油消費，國際油價周四 (5 日) 繼續大幅下跌。全球基準布蘭特原油自今年 8 月底以來首次跌破每桶 85 美元大關，而西德州原油期貨繼昨日跌每桶 84 美元關卡，創去年 9 月底以來最大跌幅，周四繼續走低。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.55%，至每桶 84.49 美元；11 月到期的西德州原油期貨下跌 1.72%，至每桶 82.77 美元。

原油價格暴跌之前，美國數據顯示，美國汽油庫存激增、需求下降，導致汽油價格暴跌。值得注意的是，國際油價昨日雙雙跌破關鍵技術位，布蘭特原油和西德州原油自去年 7 月以來首次跌破 50 日移動均線。

分析指出，第三季強勁反彈 (西德州原油價格在 9 月底接近每桶 95 美元) 之後，原油價格的上漲態勢已有所減弱。雖然油價上漲引發外界對於價格重返每桶 100 美元的猜測，但其他人仍持懷疑態度，其中著名的看空者花旗認為，隨著市場恢復供應過剩，油價將出現逆轉。

而油價大幅回落的背景是，對利率上升和全球經濟的日益擔憂加劇，近幾周股、債市都受到衝擊。倘若持續下去，這將有助冷卻通膨壓力，因為包括美國聯準會 (Fed) 在內的央行官員正在爭論利率是否已經足夠高。緊接著本周五 (6 日) 的非農就業報告將備受矚目，已尋得經濟健康狀況的線索。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「當前的利率加上美元走強，只會給市場帶來更強的逆風。」

另一方面，儘管沙烏地阿拉伯和俄羅斯宣布，自願減產將持續到今年年底，但原油價格仍大幅下跌。此外，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 不建議改變目前產量政策。

多名花旗分析師在報告中表示，由於債市一直在發出經濟疲軟的訊號，美國汽油需求繼續遲緩，油價反彈的情勢已經逆轉，而這波暴跌可能會讓 OPEC + 決定將減產計畫堅持到今年年底。