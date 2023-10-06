〈能源盤後〉需求擔憂引發大幅回調 原油再下探8月來低點

原油期貨價格周四 (5 日) 再下探 8 月以來的最低點，此前一日因官方數據顯示美國汽油庫存大幅增加，引發今年最大拋售。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.91 美元或 2.3%，收每桶 82.31 美元，為最近月 WTI 期貨 8 月 30 日以來最低點。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.74 美元或 2%，收每桶 84.07 美元，為最近月 Brent 期貨 8 月 24 日以來最低價位。

WTI 原油和 Brent 原油前一交易日均大跌 5.6%。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.19 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.9%，收每加侖 2.87 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大漲 6.9%，收每百萬 Btu 3.17 美元。

市場驅動力

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 表示，交易員眼見美國公債殖利率上升，意味聯準會 (Fed) 利率上升與經濟成長放緩的可能性，空頭勝券在握，因此已連續第四個月上漲的 9 月油價提供了獲利了結的好時機。

能源資訊局 (EIA) 周三報告，上周 (9/29 止) 汽油庫存增加 650 萬桶，與分析師先前「保持不變」的預期大相逕庭，令當日原油價格暴跌。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，周三油價大跌後為投資者提供另一個切入點，因為 OPEC + 的減產舉措仍在實施中，市場仍處於逆價差狀態。

但根據 EIA 周三報告，過去 4 週內，車用汽油產品供應量 (作為需求指標) 平均 830 萬桶 / 日，較去年同期下降 5%。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，大眾擔心升息恐令 2024 年經濟衰退，汽油庫存增加已蔓延到原油市場，並導致原油期貨曲線發生變化，對即期原油價格產生負面影響。

另外，上周 WTI 原油和 Brent 原油價格突破每桶 90 美元，投機性多頭部位不斷增加，也為現下強勁的獲利了結奠定基礎。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 指出，上週商品期貨交易委員會的數據顯示，WTI 期貨淨多頭部位達 314519 口，已登上 22 個月高點。但多頭「處於半恐慌狀態，自 9 月 28 日觸及一年高點 95.05 美元以來，WTI 原油價格 5 天內下跌了 10% 以上。」

報導指出，沙烏地阿拉伯連續第五個月調漲對亞洲的官方售價。價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，此舉顯示，儘管當前油價大跌，沙國對亞洲需求仍充滿信心。

天然氣供應報告

EIA 公布，上周 (9/29 止) 美國天然氣供應量增加 860 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周天然氣供應量增加 910 億立方英呎。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 認為，天 然氣管道維護致使產量疲軟，以及本周東北部和中西部東部氣溫低於平均水準，預計將增加供暖需求，從而帶來短期上行可能性。然而，十月下旬預期氣溫溫和，恐有更多看跌動能。

